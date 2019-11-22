2019-11-22T18:30:08+03:00
Город помогает

На театральном фестивале «Московского долголетия» наградили победителей

Финалисты выступят на Ночи в театре-2020 в Манеже
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ru/press-centerФото: dszn.ru/press-center
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Во Дворце на Яузе прошла торжественная церемония награждения финалистов театрального фестиваля «Серебряная астра». Напомним, фестиваль «Московского долголетия», который длился почти месяц, охватил половину театральных коллективов старшего возраста Москвы и стал одним из самых ярких социальных проектов Года театра в России.

В финале шесть коллективов представили постановки, созданные в коллаборации с молодыми профессиональными режиссерами, выпускниками ГИТИСа и Театрального института имени Щукина. Гран-при фестиваля завоевал коллектив «Бабульки и ТД» из Восточного округа Москвы. Их постановка «Баба Шанель» по произведению Николая Коляды, поставленная ученицей автора - режиссером Анной Дрозд, покорила и жюри, и зрителей. Награду лучшему театральному коллективу «Московского долголетия» вручил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

«Ретро-театр» из ЮАО был отмечен в номинации «Лучший актерский ансамбль». Коллектив, работавший под руководством режиссера Ксении Самодуровой, представил свою версию «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

«Специальным призом жюри» был отмечен коллектив «Театральный роман» из ЦАО, представивший постановку по произведению А. П. Чехова «Три сестры» под руководством режиссера Яны Селезневой. Полный список победителей - на dszn.ru.

Теперь по приглашению Департамента культуры Москвы победители театрального фестиваля «Московского долголетия» «Серебряная астра» выступят в рамках ежегодной акции «Ночь театров-2020» на центральной площадке в Манеже.

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