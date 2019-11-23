Тварь я понаехавшая или прописку имею?

Помню, как меня когда-то поразил один американский фильм. Его героиня, получив предложение о работе с более высокой зарплатой, собрала вещи и уехала трудиться в другой штат на другой конец страны. Без каких-то видимых социально-бытовых и юридических проблем.

Поработав там с полгодика, уехала вовсе в третий штат, где предложили еще более перспективную работу.

Представила тогда себе: зовут меня на распрекраснейшую работу из Москвы в Санкт-Петербург. Первый вопрос, который возник в голове, сразу после размера зарплаты: у меня ж там нет родственников, кто меня зарегистрирует? Это что же, покупать липовую регистрацию, жить на птичьих правах, опасаясь проверок и штрафов?

Сейчас, правда, полиция уже редко пристает с проверкой документов к россиянам (видимо, им достаточно гостей из других республик). Но переезд в другой регион в своей же стране, если нет возможности сразу купить там собственное жилье, все равно связан с массой бюрократических проблем.

«КВАРТИРУ СДАМ, А РЕГИСТРИРУЙСЯ ГДЕ ХОЧЕШЬ»

Обычно чиновники рассказывают, что советский институт прописки ушел в прошлое, а нынче у нас действует система регистрации. Никакого крепостничества, все, что требуется от законопослушного гражданина, переехавшего в другой регион, - зарегистрироваться там по постоянному месту жительства, если приехал насовсем. Или по временному месту пребывания, если на какой-то срок. Нарушителей ждут штрафы.

Звучит прекрасно. Но на практике постоянно «прописаться» в другом регионе можно, только купив там квартиру. Иначе кто ж тебя зарегистрирует насовсем на чужой жилплощади?

С временной регистрацией тоже проблемы. В гостинице долго жить не будешь, общежития при предприятиях в основном канули в Лету вместе с Советским Союзом. В съемном же жилье зарегистрировать тебя согласится далеко не каждый хозяин. Отчасти потому, что многие сдают серым образом, налогов не платят и потому не хотят афишировать квартирантов. Отчасти из-за юридической неграмотности и страха, что «жильца потом не выпишешь» (хотя с временной регистрацией таких проблем нет, по окончании срока она отменяется автоматически).

- Обычно проблем нет, если человек готов платить выше рынка, - объясняет вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Тогда он может выдвигать свои обязательные условия. В частности, о временной регистрации в квартире, которую будет арендовать. Понятно, что при этом он также должен произвести хорошее впечатление на хозяев, подтвердить, что имеет стабильную работу.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ВАХТОВИКОВ И ЭКСТРЕМАЛОВ

В большинстве случаев проблема решается проще. Пара кликов на компьютере - и поисковик вываливает мне несколько страниц предложений о «помощи в оформлении» временной регистрации в столице. Многие даже и не скрывают характер своих услуг - «купить недорого». И правда недорого. Для россиян - примерно в полтора-два раза дешевле, чем для мигрантов из стран СНГ: от 700 до 1000 рублей за полгода, от 900 до 2500 за год.

- Рынок нелегальных услуг по регистрации довольно большой, и это не секрет. Получается, что весь смысл системы регистрации при этом снижается, такая система учета неэффективна. Но при этом она создает препятствия для переезда квалифицированных кадров из одного региона в другой, - говорит первый вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал.

- Сейчас компании скорее ориентированы на привлечение той рабочей силы, для которой не важны социальные вопросы, - констатирует вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз. - Это вахтовики, молодежь, приезжающая прежде всего на заработки.

УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ - ПОВАЛИЛИ МОШЕННИКИ

Власти как-то сделали попытку упростить получение временной регистрации: чтобы, как в Европе, достаточно было подать заявку с копиями документов через сайт и не надо было никуда тащить собственника квартиры (или собственников, которых может быть и несколько).

Что тут началось!

Очень быстро некоторые россияне, особенно москвичи, неожиданно обнаружили у себя зарегистрированными по десятку гостей из Средней Азии. Из-за мошенничеств упрощения пришлось свернуть.

А КАК У НИХ?

Многие наши граждане убеждены, что в «приличных» странах можно селиться где хочешь, никак не отчитываясь в своих передвижениях перед государством. Это не так. Что-то вроде регистрации по месту текущего проживания есть почти везде. Но в развитых западных странах система эта, как правило, носит уведомительный характер.

В США, например, проблема решается так. Специально куда-то ходить регистрироваться не надо. Но о смене адреса надо уведомлять службу социального страхования. Также домашний адрес указывается на водительских правах - одном из важнейших документов для американца. А при смене адреса надо менять права. Сделать это несложно. Нужно заполнить форму на сайте соответствующего управления - и через несколько дней тебе на указанный почтовый адрес пришлют новые права.

Нашу систему регистрации чиновники в свое время сравнивали с германской: мол, сделали по образу и подобию. Это и так, и не так. Регистрация по месту проживания в Германии действительно обязательна. Но никаких проблем не представляет - достаточно предъявить в мэрию контракт о съеме жилья.

СПРАВКА «КП»

Что изменилось со времен СССР?

РАНЬШЕ

ПРОПИСКА (существовала до 1993 года)

- На нее надо было получить разрешение в местных органах власти в паспортном столе (его могли и не дать - тогда человек обязан был в течение 7 дней вернуться туда, откуда приехал).

- Также требовалось согласие всех, кто уже проживал на той жилплощади, куда предполагалось вписать еще одного человека.

- Прописка была главной гарантией прав на жилье и на конкретную квартиру - института собственности не существовало.

- Бесплатная медицина и бесплатное образование гарантировались именно по месту прописки. Работа тоже.

- Существовала временная прописка. Ее оформляли, например, студентам и аспирантам. Или в служебном общежитии на период трудовой деятельности. Временную прописку каждый год надо было продлевать. Если учеба или работа заканчивалась, необходимо было опять-таки в течение 7 дней вернуться туда, откуда прибыл.

СЕЙЧАС

РЕГИСТРАЦИЯ

- Если квартира собственная, кого и в каком количестве там зарегистрировать, решает собственник. Если их несколько, то все должны быть согласны на регистрацию нового жильца. Если квартира муниципальная (неприватизированная), роль собственника выполняет муниципалитет - с просьбой о регистрации надо обращаться туда.

- Даже постоянная регистрация не дает особых прав на квартиру - полные права есть только у собственника. Можно проживать в квартире, но нельзя ею распоряжаться (продать, подарить, передать в наследство). Но по факту постоянно зарегистрированные родственники могут создать для собственника серьезные проблемы - есть ряд категорий граждан, которых он не может чисто по собственному желанию «выписать» на улицу даже при продаже жилья. С временной регистрацией проще - как закончился ее срок, можно попросить жильца собирать вещи, кем бы он ни был.

- Большей частью гражданских и социальных прав можно воспользоваться, только имея регистрацию (см. «Памятку «КП»).

- За отсутствие регистрации полагается штраф в 2 - 3 тысячи рублей, в Москве и Питере - 3 - 5 тысяч.