Российские школьники разработали концепцию применения для энергетики отработавших авиадвигателей

На Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» школьники из команды госкорпорации «Ростех» предложили использовать списанные авиационные двигатели в качестве экологичных энергетических установок.

– Идея может найти применение в сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей промышленности, на мусоросжигательных заводах и в энергетике, – сообщает пресс-служба Ростеха.

Концепция юных ученых и изобретателей заключается в использовании списанных авиационных двигателей в качестве экологичных энергетических установок. Это будет возможно благодаря замене обычной камеры сгорания на малоэмиссионную.

Такие энергетические установки смогут давать от 2,5 до 25 мВт энергии, которых хватит для обеспечения энергией предприятий и небольших населенных пунктов. А переход на малоэмиссионные камеры сгорания позволяет снизить выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу.

В качестве топлива для моггут использоваться попутный газ, отходы древесины, биогаз, получаемый в сельском хозяйстве, а также газ, вырабатываемый при сжигании мусора. Установки могут быть двухтопливными.

В этом году Форум традиционно проходил в Ярославле с 23 по 26 ноября и собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов со всей России.

Отметим, что Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года. Ежегодно на Форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.