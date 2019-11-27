2019-11-27T19:39:37+03:00
Экономика

Российские школьники разработали концепцию применения для энергетики отработавших авиадвигателей

Проект вторичного использования отработавших авиадвигателей представлен в рамках форума «Проектория»
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Старые моторы могут снова быть полезнымиСтарые моторы могут снова быть полезнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» школьники из команды госкорпорации «Ростех» предложили использовать списанные авиационные двигатели в качестве экологичных энергетических установок.

– Идея может найти применение в сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей промышленности, на мусоросжигательных заводах и в энергетике, – сообщает пресс-служба Ростеха.

Концепция юных ученых и изобретателей заключается в использовании списанных авиационных двигателей в качестве экологичных энергетических установок. Это будет возможно благодаря замене обычной камеры сгорания на малоэмиссионную.

Такие энергетические установки смогут давать от 2,5 до 25 мВт энергии, которых хватит для обеспечения энергией предприятий и небольших населенных пунктов. А переход на малоэмиссионные камеры сгорания позволяет снизить выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу.

В качестве топлива для моггут использоваться попутный газ, отходы древесины, биогаз, получаемый в сельском хозяйстве, а также газ, вырабатываемый при сжигании мусора. Установки могут быть двухтопливными.

В этом году Форум традиционно проходил в Ярославле с 23 по 26 ноября и собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов со всей России.

Отметим, что Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года. Ежегодно на Форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Старушка с огоньком. Как сейчас работает электростанция, построенная более 120 лет назад
Центральная ТЭЦ Санкт-Петербурга – электростанция — долгожитель. Она помнит и зарождение отечественной промышленной энергетики, НЭП и ГОЭЛРО и даже первое в России отключение электричества за долги
Новости 24
В ходе протестов власти Ирана задержали восемь человек, связанных с ЦРУ
Путин: при подготовке Евро-2020 Россия сделает все, чтобы не подвести болельщиков
Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальной
Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России
В значительной части Ирана восстановлена работа интернета
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Твиттер заблокировал страничку, которая рассказывала хорошие новости о России
В Госдуме назвали "ассиметричным" отказ суда Швеции принять апелляцию "Газпрома" по спорам с "Нафтогазом"
Краснодарский край завершил нацпроект «Культура»
Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
В МИД РФ предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
Страховщики опровергли сообщение о россиянке, которой оторвало руки в Доминикане
Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Аналитики посчитали, сколько Наташ летает в Турцию
Президент Литвы посоветовал Зеленскому «не идти на уступки» России
Болельщики оскорбили зенитовца Дзюбу, а штраф в 100 тысяч заплатит ФК «Спартак»
Зеленский хочет «четко» понимать, когда и как можно остановить войну на Донбассе
В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет
Путин рассказал, как будет называться новая траса «Москва - Санкт-Петербург»