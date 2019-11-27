Послание в бутылке: От весточки с «Титаника» до письма из Освенцима

Даже в нашем веке люди продолжают отправлять письма в бутылках. Почему? Зачем?

Недавно французский моряк Грегор Дюбуа нашел на пляже родной Аквитании бутылку с посланием, которую отправил из американского Бостона 10-летний Макс Вреденбург. Мальчику было интересно, отыщет ли кто-нибудь письмо, в котором он рассказал о себе: о том, что любит яблоки, животных, автомобили, голубой цвет и пляжи. Парнишка написал и обратный адрес. Спустя 9 лет, проплыв около 6 тысяч километров, бутылка оказалась в руках француза. Тот написал ответ (указав, где именно он нашел бутылку) и отправил его обычной почтой.

Пораженный Макс, который уже успел стать студентом, рассказал о случае в соцсетях. Тем эта милая шалость пока и завершилась.

Но история знает примеры, когда «почта Нептуна» реально изменила судьбы людей.

Вспоминаем самые яркие случаи.

Француз нашел послание американского мальчика Макса (на фото слева). И ответил ему, указав место, где обнаружил бутылку с письмом (фото справа).

Швед и итальянка сыграли свадьбу

1957 год. Это было первое большое плавание моряка из Швеции Оке Викинга, и он решил зафиксировать важный момент, бросив бутылку с посланием в Гибралтарский пролив. Письмо было адресовано «далекой и прекрасной незнакомке». Вероятность того, что бутылка попадет в человеческие руки, и уж тем более, что это будут руки девушки, была ничтожно мала. Ну а чем черт не шутит? Оказалось, что у нечистой силы все в порядке с чувством юмора, - и спустя всего полгода моряк вытащил из почтового ящика письмо.

«Я, может, и не первая красавица, но это так романтично: маленькая бутылочка долго плавала - и попала именно ко мне. Так что я не могла не ответить вам...» - гласило послание. В конверте было и фото, на котором мило улыбалась девушка с кудряшками. Оказалось, что бутылку выбросило на берег в Сицилии, ее выловил рыбак и отдал 17-летней племяннице Паулине Пуццо. Да еще и пошутил, мол, смотри, какого-то жениха море подарило. А Паулина взяла и написала адресату. Угадайте, где влюбленные сыграли свадьбу? Правильно, в Гибралтаре.

Вьетнамец начал новую жизнь

У американцев Дороти и Джона Пекхэм была традиция: на каждое Рождество они ездили в новую страну, откуда отправляли бутылку «с приветом». 1979 год пара встретила в круизе на Гавайях, выбросила за борт бутылку с письмом счастья и одним долларом - на оплату почтовых расходов. А спустя четыре года романтики получили письмо из Таиланда. Автор послания - вьетнамец Хоа Ван Нгуен. Преодолев 9 тысяч миль (больше 14 тысяч км), бутылка оказались на пляже Самуи, где он ее и нашел. Хоа рассказал, что он беженец, скучает по родине, но много работает и верит, что будет жить лучше. Надо отметить, что письмо пришло американцам в день рождения главы семьи, и Джон рассудил, что это знак. С беженцем завязалась переписка, Пекхэм и Нгуен обменивались подарками. Так продолжалось несколько лет, в течение которых Хоа завел семью и робко попросил новых друзей помощи с переездом в США. Пекхэмы согласились: отдали ему одну из комнат в доме, а после того, как вьетнамец нашел работу и обосновался, помогли с ремонтом в его доме.

- Я надеюсь, мои дети и внуки в своих молитвах будут постоянно вспоминать Дороти и Джона, ведь они, по сути, подарили и мне, и им новую судьбу, - признался мужчина журналистам.

Русский и немец подружились

В 2011 году российский 13-летний мальчишка Даниил Коротких увидел бутылку из-под пива на пляже в Калининградской области. Внутри оказалось послание, написанное на немецком: «Меня зовут Франк, и мне пять лет. Мы с папой путешествуем в Данию на корабле. Если вы найдете это письмо, пожалуйста, напишите мне, и я вам отвечу». Даня отправил письмо по адресу, который был указан в письме, - в город Косфельд, и вскоре получил ответ. Оказалось, что Фрэнк Уэсбек по-прежнему живет в том же доме, ему 31 год, и он считает настоящим чудом тот факт, что письмо нашлось спустя четверть века. Молодые люди созвонились через скайп, подружились, и спустя два года Даниил отправился в гости в Германию.

- Меня поразила эта страна, менталитет, культура, я ездил туда каждые каникулы и с родителями, и в гости к Фрэнку. А когда окончил школу, решил поступать в немецкий вуз. Выиграл грант, спасибо опять же Фрэнку, он помог мне с оформлением бумаг, и теперь я живу в Германии. Планирую, когда встану на ноги, перевезти сюда родителей, - рассказывал журналистам позже Коротких.

Записка озолотила родню погибшего

Известно, что все вещи с «Титаника» скупаются коллекционерами за бешеные деньги. Не стало исключением и письмо 19-летнего Джереми Берка, который отправился на пароходе в Нью-Йорк вместе со своим кузеном. Когда «Титаник» еще мирно плыл к Америке, молодой ирландец нацарапал письмо и закупорил в бутылку. В послании говорилось: «От «Титаника», до свидания, Берк из Глэмара, Корк».

И сама бутылка была символичной. Перед отплытием ее дала Берку мать, наполнив святой водой. Увы, во время страшного кораблекрушения до шлюпки парень не добрался, погиб вместе с родственником... А вот бутылку с посланием обнаружили полгода спустя в Данкеттле, городе, который находится всего в нескольких милях от его родного города Глэммир. Послание и ту самую бутылку привезли матери погибшего, она рыдала над ним несколько дней. Письмо долгое время хранилось в семье Берка, пока сын племянника погибшего не выставил его на аукцион. Реликвия ушла неизвестному коллекционеру, который заплатил за него 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей). Эти деньги позволили наследнику уйти на досрочную пенсию.

13-й летний Даня со своей находкой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это запрос судьбе на что-то хорошее»

Виктория МАКАРОВА, гештальт-терапевт:

- Любой человек мечтает, чтобы в его жизни однажды случилось чудо, и, отправляя такое послание, он как бы инициирует его. Это как лотерея: а вдруг все же выпадет твой номер? И романтический антураж играет свою роль: красивая бутылка, старое письмо, долгий путь в море. Бросая послание в воду, человек отправляет судьбе запрос на что-то хорошее в надежде на перемены.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Память, замурованная в стене

В одном из самых страшных концлагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) не было моря, только холодные стены, но бутылку с посланием из прошлого удалось найти и там. В 2009 году - через 65 лет после того, как она была замурована в стене. Письмо было написано поляком Брониславом Янкояком 9 сентября 1944 года карандашом - на этикетке из-под мешка с цементом. В послании он упомянул еще шестерых мужчин. Янкояк умер в 1997 году, но по крайней мере трое из тех, кого он упомянул в письме, были еще живы - Кароль Чекальски (83 года), Вацлав Собчак (84 года) и Альберт Вейсид (84 года).

Историки, изучавшие послание, собрали видеочат, где уже очень пожилые участники тайного списка смогли пообщаться и, по признанию организаторов, это был самый трогательный вечер в их жизни. Старики проговорили несколько часов. А бутылка сейчас хранится в музее концлагеря - как память о том страшном времени.