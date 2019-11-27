Агафья Лыкова отказалась от Иерусалима ради Таежного тупика

Почти сорок лет назад журналист «Комсомолки» Василий Песков открыл всему миру уникальное место - Таежный тупик. И рассказал в одноименной повести об удивительных людях, живущих многие десятилетия без всякой связи с цивилизацией, - семье старообрядцев-отшельников Лыковых. С тех пор и сам Песков, и многие репортеры не раз бывали на легендарной заимке. Казалось бы, все уже сказано, все исследовано, обо всем рассказано… И вдруг появляется новый фильм, который рассказывает о последней таежной отшельнице по-новому.

Подробности о съемках этой ленты рассказал в эфире совместной программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM) путешественник и ведущий телеканала «Мир» Денис Терехов.

- К моему великому стыду, я только тогда прочитал Пескова, когда начал готовиться к экспедиции… Было у меня предубеждение против советских журналистов, как и против советских газет - мол, это нечто многобуквенное, тяжелое, устаревшее… Но «Таежный тупик» читался очень легко. Как детектив. У меня вообще было ощущение, что эту книгу написал мой современник. И конечно, если бы не было знакомства с этим текстом, не было бы и такого человеческого рассказа об Агафье. Василия Михайловича она, кстати, помнит.

- Как Агафья вас встретила?

- Агафья, безусловно, человек божий. Она всех любит, всем улыбается. И поскольку она, можно сказать, избалована вниманием прессы, то не боится телекамер, легко идет на контакт. А вот окружение ее нас встретило в штыки. Николай Седов, сын ее умершего соседа Ерофея и ее крестник, что периодически прилетает помочь, тот вообще был очень жестким. А поскольку он размерами побольше медведя, то немного робко было… Но потом подружились так, что нас отпускать даже не хотели. И вот Николай наговорил нам очень много интересного про жизнь в Таежном тупике, о чем по понятным причинам не могла рассказать Агафья. Так что Николай Седов - это полноценный соавтор фильма.

- Что поразило в Агафье?

- О чем бы она ни говорила, ее постоянно сносило на тему религии. Я никогда до этого не видел такой глубокой веры. Причем это не фанатизм совершенно. Это гармоничное чувство, неотъемлемая часть ее жизни. Бог для нее не что-то абстрактное в небе. Это для нее вполне осязаемый старший товарищ, с которым она, образно говоря, вчера в WhatsApp беседовала. Но вера ее крепка настолько, что был случай, когда она медведя прогнала силой молитвы. И еще, конечно, поразило, насколько ей гармонично и хорошо на этой заимке. Она уже не часть цивилизации человеческой, она реально часть природы…

- …потому она и не может покинуть тайгу?

- Да. В разговоре она обмолвилась, что мечтает побывать на Святой земле, в Иерусалиме. И я предложил это организовать - возможности есть. Отказалась. Упрашивал - ни в какую: «Тятя не велит…»

- Некоторые высказывались, что надо ее перевезти в деревню, подарить дом и перестать гонять вертолет в тайгу, возить ей припасы. Ведь каждый полет обходится налогоплательщикам в полтора миллиона рублей.

- Так ее уже пытались перевезти! Она прожила две недели и тяжело заболела. Говорили, что от воды и воздуха местного. Возвращали чуть ли не при смерти, но исцелилась, дотронувшись до родной земли. Ну вот сами и думайте, можно ли забирать Агафью с заимки, если ради нее даже от путешествия на Святую землю она отказалась?

Цитаты мастера

- «Через два дня я уже хорошо понял: Агафья не только умна, но человек она с чувством юмора и иронии, умеет над собой пошутить, о серьезном деле скажет не без улыбки.

- Агафья умеет шить, стряпать, владеет хорошо топором - этим летом срубила что-то вроде таежного зимовья на втором огороде, стол в хижине ею сработан. «А чего же не братья?» «Их просишь, просишь, легче самой».

- Если б Агафья заполняла своим «карандашом с трубочкой» какую-нибудь анкету, то нашла бы в ней место заметить, что человек она «не избяной», ее стихия - огород и тайга».

Василий Песков. «Таежный тупик».

Фото: Олег КАРПОВ

Фотоохотники

Красная шапочка

Читатели продолжают участвовать в народном литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова.

Вот какого замечательного дятла запечатлел Олег Карпов из Невинномысска Ставропольского края.

Друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.