Бывшая жена Краско Наталья Шевель: Скучаю по нашим утренним разговорам с мужем

Год назад 89-летний актер Иван Краско развелся с 29-летней Натальей Шевель. В то, что у этого союза есть будущее, мало кто верил. Разница в возрасте у супругов - 60 лет. Тем не менее Наталья и Иван Иванович прожили вместе три года. За их разводом следила вся страна, ведь расставались они под прицелом телекамер федеральных каналов. Спустя год после развода Наталья впервые откровенно рассказала об отношениях с артистом и о том, как изменилась ее жизнь.

«Мне не хватает его юмора»

- После развода прошел год. О чем сейчас думаете?

- Для меня это был второй официальный брак (Наталья вышла замуж в 19 лет в Севастополе, именно первый муж привез ее в Санкт-Петербург. - Ред.). И я убедилась, что штамп в паспорте всегда портит отношения. Как только ты официально оформляешь союз, начинается что-то непонятное. Педалирование на то, что ты что-то обязан, что-то не выполняешь. В конечном итоге это приводит к разладу.

- Как вы сейчас общаетесь с Иваном Ивановичем?

- Нам удалось сохранить дружеские отношения, но его поступок я до сих пор не поняла. Иногда я думаю, что он всегда любил Наталью Николаевну (Вяль, свою предыдущую жену. - Ред.), а я была последним отчаянным рывком. Человеком, который мог бы помочь ему доказать Наталье Николаевне, что он еще о-го-го. Я не могу залезть к нему в голову и узнать, о чем он думал. Я к нему относилась абсолютно серьезно, берегла и заботилась.

- Скучаете по нему?

- Несмотря на то, что мы оба эгоисты, и было тяжело в какие-то моменты, с нами случилось много всего хорошего. Иногда я по нему скучаю. Не по семейным отношениям, а по нашим утренним разговорам, совместным идеям, юмору. Его юмора мне не хватает. Но я рада, что вышло так. Могло быть хуже.

- Что вы имеете в виду?

- Иван Иванович не один. У него огромная семья. Представьте, что он император и у него империя близких людей. Среди них есть не очень хорошие люди, которые говорят всякие гадости. Это было тяжело, а Иван меня не поддерживал. Он научился жить так, чтобы никакие проблемы его не касались. С одной стороны, это очень мудро и правильно. Но я так не могу. Меня все ранит, беспокоит, а ему было все равно. Меня тревожило, что они считали, что я могу навредить ему, подставить, недосмотреть, не поднести вовремя лекарства. Если бы что-то с ним случилось, меня бы все возненавидели. Обвинили бы в этом. Когда ты постоянно находишься под таким давлением, это невыносимо. Особенно если ты один.

- Чувствуете сейчас себя свободнее?

- Да, намного. Раньше я находилась под постоянным контролем. Все следили, как ты повернулся, что ты сказал. Поэтому я всегда думала, как я себя веду, что говорю. В этом смысле мне повезло: у меня не было скелетов в шкафу.

«Родственники могли выгнать с ребенком из квартиры»

- Иван Иванович действительно говорил, что хочет еще детей?

- Он хотел от меня ребенка, но я ему отказала. Тогда у него будто остыл пыл ко мне. О том, что мне негде жить или что меня терроризировали некоторые его родственники, он не думал. Иван Иванович ничего не сделал, чтобы мы нормально существовали вместе. Он все видел и говорил: «Ну потерпи, потерпи». Я бы, может, и родила, будь у нас хотя бы немного другие условия.

- Пугало то, что детей нужно растить и воспитывать?

- Это не страшно. Страшно, когда твой супруг отходит в сторону и все вопросы приходится решать одной. Это не выбор продуктов на ужин, а ребенок. Он соглашался, что нужна хотя бы комната, где мы можем жить. Ведь не стань Ивана, меня бы его родственники с ребенком в этот же день выгнали из квартиры. И были бы правы.

- Вам известно, как он живет сейчас?

- Он рад, он счастлив. Наконец-то вернулся туда, откуда ему пришлось уйти (Иван Краско вернулся к своей третьей жене Наталье Вяль, матери двоих его сыновей. - Ред.). Ему хорошо там. Я не была лучшей женой, но ничего плохого ему тоже не делала.

«Я не хотела расставаться»

- Вы часто участвовали в телешоу, где обсуждались какие-то любовники, проводились тесты на отцовство. Много ли в этом было правды?

- Три предложения - правда, одно - нет. Зрители начинают доверять благодаря этому. На сцене нужна эмоция. Поэтому на какие-то вещи я смотрела, как на сценарий плохого фильма, за который платят деньги.

- И все-таки как вы приняли решение разойтись?

- Иван просто запутался в этих шоу. Мы ведь не собирались расставаться. В одном из выпусков Наталья Николаевна сказала, что ждет его домой. Я не уверена, что это была правда. Но он поверил. Побежал туда так, что пятки сверкали. Когда я на это посмотрела, мне было очень обидно. А потом произошла неприятная ситуация в загсе. Мы пришли разводиться, но я случайно забыла свидетельство о браке. Оно лежало в другой папке. Я сказала об этом Ване, он на меня накричал. Тогда я поняла, что и грустить не стоит. Честно, я не хотела расставаться с ним. Но я не могла не давать развода и заставлять жить со мной. Если он спустя семь лет вспомнил, что у него есть семья, - пускай.

- Какого мужчину вы рядом с собой видите в будущем?

- Я мало сейчас об этом думаю. Хоть и год прошел, тяжело об этом говорить. Хочется человека, который не струсит. Друга, который будет понимать и поддерживать меня. Такого, чтобы не убегал, как Иван Иванович. Ведь по факту получается, он меня бросил.

КСТАТИ

«В моем съемном жилье с потолка сыпались клопы»

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- Мои художественные фотографии продаются в Иерусалиме. Очень приятно, что мой труд и моего коллеги оценили. Нам предложили продавать картины в магазинах. Сказали, что это интересно и нужно людям. Я подумала: почему нет? Также приглашают участвовать в каких-то проектах. Но проблема в том, что большинство из них некоммерческие. Мне надоело работать за идею. Я живу относительно скромно. Слава богу, еда есть, жилье.

- Куда вы ушли, когда расстались с Иваном?

- Я снимала комнату на Фонтанке. Натерпелась за это время. Постоянно выводила клопов, мышей. Они сыпались с потолка, лезли из щелей. Я потратила много денег, чтобы от них избавиться. Потом нам подожгли входную дверь из-за каких-то разборок, постоянно по квартире ходили какие-то неизвестные люди. Газовая колонка была такая, что заходишь и молишься - хоть бы не взорвалась. Я уже не могла это терпеть, не справлялась морально. Сейчас переехала к подруге. У нее трехкомнатная квартира, она меня приютила.

- Какие проекты в планах?

- У меня написана третья книга стихотворений. Как только иллюстрации будут готовы, она уйдет в печать. Я не изменяю себе. Концепция одна и та же - стихотворения о жизни, о любви.

- Ходят слухи о вашем романе со звездой фильма «Все будет хорошо» Марком Горонком. Вы встречаетесь?

- Он женат, я в такие отношение не лезу. Мы с Марком дружим. Недавно навещали его маму в больнице, они попали в аварию. Мы хорошо понимаем друг друга, но не больше. Да и говорить о новой любви еще рано.

Четырежды женатый Иван Иванович в свои 89 лет бодр и весел.Фото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иван КРАСКО: Хочу всех примирить

После развода Краско переехал к бывшей супруге, 42-летней Наталье Вяль, и их детям - Федору и Ивану. Весной он исполнил мечту - стал хозяином небольшого участка в родной деревне Вартемяги Ленинградской области. Там Иван Иванович поставил баньку и посадил яблоньки. Несмотря на то, что в сентябре ему исполнилось 89 лет, он продолжает служить в театре. В графике спектакли расписаны на несколько месяцев вперед.

- У меня все хорошо. Скоро начнем готовиться к Новому году. Буду встречать его с родными дома. Или поедем на дачу вместе с Натальей Николаевной и детьми.

- Какие у вас отношения с Вяль? Вы же давно с ними не жили, с женой и с сыновьями?

- Одно время Наталья Николаевна такая ершистая была из-за этих телешоу. Сейчас все спокойно. Гадости, которые она говорила на экране, - это все напускное. Я в них не верил. Она достойна носить фамилию Краско даже больше, чем Шевель. Хотя я Наташку понимаю. С этой фамилией она хочет добиться большего, но иногда ей это вредит.

- Какие сейчас у вас отношения с Наташей Шевель?

- Я хочу всех, как царь Федор Иоаннович, примирить и все сгладить. Развелись мы с ней, и что? Собачиться? Видимся с ней, созваниваемся. Наташа приходила ко мне на день рождения. Мы друзья до сих пор.