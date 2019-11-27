Владимир Путин: В истории дорожного строительства в России ничего подобного не было. Теперь есть!

Перед пунктом оплаты на выезде из Санкт-Петербурга на трассу М-11 выстроилась небольшая колонна. Несколько КамАЗов, джипы строившего новую дорогу «Автодора», почему-то грузовик с мороженым и даже серебристый «Аурус», накануне приехавший из столицы. Через несколько минут новую дорогу, связывающую Москву и Санкт-Петербург, должен был открывать лично президент. А пока помощник президента Игорь Левитин и глава минтранса Евгений Дитрих интриговали — как будет официально называться трасса. Варианты были вплоть до «Столичная», но последний не нравился никому, вызывая закономерные ассоциации с водкой.

- Скоро все узнаете, - пообещал Дитрих.

Владимир Путин выслушал доклад о строительстве, посмотрел на транспондеры и схему новых проектов — от Москвы до Казани, и дальше, возможно, до Екатеринбурга.

Проект будущей трассы Москва - Нижний Новгород - Казань.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Тут Дитрих и рассказал о предварительных результатах голосования.

- Там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего голосов набрал "Нева", - сказал Путин. - Так и назовем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746425" frameborder="0"></iframe> Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург.

Президент вышел к рабочим, которые строили дорогу, поблагодарив их за труд.

Санкт-Петербург. Перед церемонией открытия автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Центре управления дорожным движением. Фото Михаил Терещенко/ТАСС

- В истории дорожного строительства в России ничего подобного, трассы такого класса не было. Теперь есть! - подвел он итог многолетней работы. - Есть чем гордиться. Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит. Экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает.

Глава минтранса Евгений Дитрих и Владимир Путин у проекта новых трасс. Фото Михаил Терещенко/ТАСС

После этого перед главой государства и рабочими под общие аплодисменты и прошел через пункт пропуска мини-караван.

Новая трасса Москва-Санкт-Петербург официально открылась.