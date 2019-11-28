В Дагестане ФСБ обезглавила банду "Шараповских" численностью 250 человек

С Дагестане спецназ ФСБ России пресек деятельность организованной преступной группы "Шараповские". На кадрах оперативной съемки арсенал банды: десятки автоматов, гранатометов, гранат, есть даже противотанковые ракетные комплексы. Большинство владельцев этого оружия уже на том свете или отбывают длительные тюремные сроки. Но вот ряд руководителей и членов этого вооруженного до последнего времени оставались в тени, на свободе.

- Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. Преступления "Шараповских" отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс. Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действующие на тот период сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья, - сообщает ФСБ России.

Материалы следствия позволили сотрудникам СК России и ФСБ раскрыть обстоятельства подготовки и осуществления бандитами в 1998 г. в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.

- В настоящее время по делу основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Руководителям головорезов предъявлены обвинения они заключены под стражу. Скрывшиеся лица объявлены в розыск, - отметили в ФСБ России.