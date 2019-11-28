Губернатор Сахалинской области, обязавший чиновников реагировать на обращения в соцсетях, проверил их ответы

Чиновники Сахалина и Курил теперь обязаны в течение 24 часов реагировать на любое обращение жителей региона в соцсетях. Такое распоряжение губернатор Сахалинской области Валерий Лимарено подписал 4 ноября. На днях глава региона провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами районов, на котором подвел первые итоги «обратной связи» в Интернете.

Как только распоряжение губернатора вступило в силу, число сообщений в официальных аккаунтах главы региона в Инстаграме, Фейсбуке, Одноклассниках, и ВКонтакте резко скакнуло вверх. Только за первые десять дней на официальные страницы губернатора и правительства поступило 5797 сообщений, из них 685 вопросов. Большинство из них касаются благоустройства, ремонта дорог, работы ЖКХ, проблем переселения из аварийного жилья, строительства, медицинской помощи и социальных льгот. Пока что лидером по количеству вопросов и ответов является областной центр — Южно-Сахалинск.

Во время совещания губернатор подробно разобрал то, как профильные службы отвечают на обращения граждан. И отметил: бюрократических отписок недостаточно, нужно давать конкретные ответы по существу. Тем более, что в своих обращениях жители оставляют имена, адреса и телефоны.

– Нужно общаться с людьми не на бюрократическом, а на человеческом языке. Уважение к людям и профессионализм – это культурный код власти, - отметил Валерий Лимаренко. - Обращения граждан чиновники должны воспринимать не как помеху, а как помощь в работе. Сахалинцы и курильчане указывают проблемные направления, по которым нужно двигаться, чтобы сделать жизнь лучше.

Губернатор привел пример качественного ответа на послание в Интернете: одна из жительниц региона пожаловалась на пробки на дорогах, сопроводив свое обращение раздраженным комментарием. В ответ администрация Южно-Сахалинска поблагодарила подписчицу за обращение, согласилась с тем, что ситуация на дорогах действительно непростая, и дала подробный отчет о ремонтных работах. А в конце попросила с пониманием отнестись к ситуации.

Губернатор Валерий Лимаренко проверил, как работает "обратная связь" в соцсетях. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

А вот как, по мнению Валерия Лимаренко, нельзя отвечать на обращения граждан. В ответ на вопрос жителя села Быково: почему у них в районе не ведется жилищное строительство, и куда обратившемуся придется переселяться, если его дом признают аварийным, ответственный чиновник написал громоздкое название муниципальной жилищной программы, не удосужившись вникнуть в суть проблемы.

– В ближайшие выходные всем руководителям нужно провести работу над ошибками и исправить неверные ответы, - подытожил Валерий Лимаренко.

Пока что новая система «обратной связи» в соцсетях работает в тестовом режиме. Но через три месяца она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в Сахалинской области.

Обращение в соцсетях — не единственный способ для сахалинцев и курильчан связаться с областными властями. С 1 апреля по инициативе Валерия Лимаренко в регионе работает горячая по вопросам здравоохранения «1-300». По этому телефону жители области могут задать все интересующие вопросы, покритиковать работу конкретной поликлиники или врача, получить консультацию специалиста (например, онколога), записаться на прием или обследование. За это время на «горячую линию» поступили больше 200 тысяч звонков.

До конца года во всех поликлиниках региона также появятся «Окна доверия» - видеокамеры, где все желающие могут записать свои жалобы, обращения или предложения. Пока такие камеры работают в тестовом режиме в нескольких поликлиниках Южно-Сахалинска.

Кроме того, с мая в регионе работает портал и мобильное приложение для обратной связи «Сахалин.Онлайн». За это время жители региона передали через него более 2,5 тысяч обращений. Аналогичный сервис создан и для предпринимателей - «Бизнес.Сахалин.Онлайн».