2019-11-28T12:06:00+03:00
Общество

В Подмосковье двое полицейских спасли людей из пожара при помощи обычной "Газели"

Глава МВД Колокольцев наградил их за мужество и сообразительность [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники ДПС потребовали от водителя Газели припарковать автомобиль под стенами горящего здания и спасли его жителей.Сотрудники ДПС потребовали от водителя Газели припарковать автомобиль под стенами горящего здания и спасли его жителей.
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В этот день два старших лейтенанта ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щелковское" Московской области Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин патрулировали район. Полицейские увидели дым над многоквартирным домом с деревянными перекрытиями и поняли, что пожарные не успеют прийти на помощь. Первый этаж был охвачен огнем, а из окон второго двое мужчин просили о помощи.

- Оперативно оценив обстановку, Дмитрий Булычев попросил водителя проезжавшей мимо "Газели" припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тент кузова машины, - рассказала о том, как действовали герои официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Старшие лейтенанты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щелковское" Московской области Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин.

Старшие лейтенанты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щелковское" Московской области Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин.

После этого Игорь Помыткин вбежал в задымленный подъезд и начал выводить людей. Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились шаги. Офицер вышиб плечом дверь и увидел пожилого мужчину, который уже с трудом передвигался. Он вывел пенсионера на улицу. В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников Госавтоинспекции все жители дома были своевременно эвакуированы.

Решением Главы МВД России за проявленные мужество, отвагу и сообразительность старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев награжден ведомственной медалью "За смелость во имя спасения", а его коллега – Игорь Помыткин досрочно получил очередное звание "капитан полиции".

- Водитель "Газели", оказавший содействие полицейским, будет поощрен правами начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев наградил полицейских за мужество и сообразительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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