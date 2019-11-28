2019-11-28T21:08:40+03:00
Клуб любознательных

Аудитор «Роскосмоса» рассказал об уголовных делах против космических расхитителей

Похищено почти 11 миллиардов рублей, более 50 человек пошли под суд
Александр МИЛКУС
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За все время строительства космодрома Восточный было похищено около 11 миллиардов рублейЗа все время строительства космодрома Восточный было похищено около 11 миллиардов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) назвал шокирующие цифры: за все время строительства космодрома Восточный было похищено около 11 миллиардов рублей, более 50 человек осуждены, десятки уголовных дел продолжают расследоваться.

Больше 15 уголовных дел по представлениям аудиторов

«Роскосмоса» возбуждены в этом году в отношении руководителей и сотрудников космических предприятий. В основном по фактам мошенничества, растрат, незаконных выплат.

Кроме того, Артем Мельников объяснил, почему у руководителей «Роскосмоса» зарплаты выше, чем у сотрудников других сфер. Аудитор подчеркнул, что именно от таких людей зависит сохранность государственных тайн и развитие космической области в России. «Если же сравнивать с зарплатами сотрудников NASA, то отдельные чиновники там получают в 10, а порой и в 20 раз больше, чем руководители «Роскосмоса».

По словам Артема Мельникова, в нашей стране вопрос зарплат государственных служащих решается на уровне президента и правительства. Все данные отражаются в декларациях, а потому с ними всегда можно ознакомиться.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году сотрудники госкорпорации зарабатывали в среднем 396 тысяч рублей в месяц. Сюда входят оклад, годовая премия, надбавки и материальная помощь.

Подробное интервью с Артемом Мельниковым читайте в «КП» в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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