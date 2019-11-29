Юлия Снигирь впервые высказалась о детях Цыганова: «Хорошо, что у моего сына есть братья и сестры, которые поставят его на место»

О том, что актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились, стало случайно известно в начале ноября. Пара живет вместе три года, у артистов есть сын Федор. Ни 36-летняя Юлия, ни 40-летний Евгений никогда не комментируют свою личную жизнь. Что не удивительно – ради красавицы Снигирь Цыганов оставил гражданскую жену Ирину Леонову, которая родила ему семерых детей, и эта тема всегда была болезненной для него. Юлия тоже никогда не говорила в интервью о бывшей семье своего избранника. И вот теперь актриса нарушила молчание. Юлия рассказала об их с Евгением сыне Федоре и впервые упомянула старших детей Цыганова в программе «Кино в деталях».

Почти всю программу ее ведущий Федор Бондарчук разговаривал со Снигирь о ролях и фильмах. И лишь в конце передачи режиссер задал вопрос: «Как семья?».

- Прекрасно. Сыну три с половиной года, - ответила Юлия. - Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень.

По словам актрисы, маленького Федю мало интересуют развивающие занятия – ему гораздо интереснее просто играть.

- Его интересуют только машинки. Знает все марки, узнает их в полумраке. Не хочет ни плавать, ни заниматься ничем. Хочет только играть. Все нормально. Обычно, - рассказала артистка.

Обручальное кольцо на безымянном пальце Юлии появилось в марте 2019 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Брак Цыганова и Снигирь рассекретил все тот же Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях».

- Меня раздражает, что ты также одет как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня, - сообщил Бондарчук Цыганову, показав на кольцо на его безымянном пальце. Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше (в сентябре режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой - Ред.).

Но Евгений не раскололся – сохраняя невозмутимый вид, он только и ответил: «Не могу ничего сказать».

К слову, если внимательно посмотреть фотографии Цыганова и Снигирь со светских мероприятий, нетрудно заметить, что обручальные кольца у них на руках появились еще в марте этого года. А вот, например, осенью 2018-го ни Юлия, ни Евгений «обручалки» на безымянных пальцах еще не носили. Из чего можно сделать вывод, что пара узаконила свои отношения либо прошлой зимой, либо ранней весной.

Тогда же, в марте этого года фотографы впервые запечатлели "обручалку" и на пальце у Евгения.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой в 2016 году, оставив ей и детям квартиру на Ленинском проспекте. Хотя актер помогает экс-супруге материально, едва родив младшую дочь, Ирине пришлось вернуться на работу в Малый театр. Евгений всегда старается уделять много времени старшим детям. И Юлии тоже удалось подружиться с ними. В феврале этого года Цыганов и Снигирь появились на премьере мультфильма «Лего Фильм 2». Вместе с ними на показ пришли шестеро детей Евгения от Ирины Леоновой: трехлетняя Вера, четырехлетний Георгий, семилетняя Александра, восьмилетняя София, девятилетний Андрей и 12-летний Никита.

- Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному, - рассказывал Цыганов в интервью телеканалу "Дождь". - Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь.