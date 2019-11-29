2019-11-29T14:18:44+03:00
Экономика

На Кольской АЭС провели беспрецедентный ремонт энергоустановок

В работах были задействованы более 900 специалистов
Анна ГЛАДКИХ
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Фото: http://stock.rosenergoatom.ruФото: http://stock.rosenergoatom.ru
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В 2019 году на Кольской АЭС прошла ремонтная кампания. Полная выгрузка ядерного топлива была осуществлена на трех реакторных установках.

Обычно такая сложная технологическая операция в течение года проводилась лишь на одном энергоблоке в ходе его капитального ремонта.

В заводских условиях был капитально отремонтирован один из основных трансформаторов, проведены сложнейшие транспортные и монтажные операции при его перегрузке и установке в ячейку. Был оптимально организован монтаж обновляемых трубопроводов и оперативно проведены работы по сейсмораскреплению оборудования главного циркуляционного контура. В результате, модернизация энергоблока № 2 была проведена всего за одну ремонтную кампанию.

Кроме сотрудников самой АЭС в ремонтных работах принимали участие еще около 900 квалифицированных сотрудников подрядных организаций.

– Эта кампания была уникальной во всех смыслах. У нас есть успехи, и по некоторым параметрам мы продвинулись вперёд. Огромное спасибо всем за достойный результат. Но самоуспокоения быть не должно. Необходимо и дальше осваивать лучшие мировые практики, искать резервы и новые подходы для роста производительности труда и повышения качества работ, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В настоящее время на Кольской АЭС уже готовятся к ремонтной кампании 2020 года. Атомщикам предстоит плановый капремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2,3,4.

На сегодняшний день Кольская АЭС обеспечивает электричеством более половины потребителей Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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