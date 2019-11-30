Виталий Истомин: "Нам придется привыкнуть к праздничному оливье без майонеза"

На презентацию "книги с яйцами" от "суперсекси" повара Виталия Истомина набилась прорва женщин. Они жадно ловили каждое слово и раздавали комплименты. Ой, как вы молодо выглядите, ой, какой вы классный, ой, а правда, что в будущем авокадо заменит все: и кино, и театр...

Виталия Истомина, шеф-повара сразу двух ресторанов "Сахалин" и "Техникум", любят не только за еду, но и за мегапопулярный инстаграм, где продвинутый шеф красиво постит себя и свои новые блюда. Истоминские хиты, которые узнается сразу - жареная капуста с соусом из красной икры и кетчуп из бананов. ("Ну и что удивительного, - говорит он, - а какая разница, неужели в обычном кетчупе кто-то чувствует вкус помидоров?").

Фото: Предоставлено издательством "Эксмо"

Кстати, реклама книги "Нескучная еда" как "книги с яйцами" была не совсем верной. Виталий рассказал, что яйца не особо любит и даже порывался выпустить книгу без них, но возмутились издатели. "А где же яйца"? - воскликнули они.

Куда справедливее было назвать фолиант "книгой с авокадо". Самое знаменитое утверждение шефа гласит: "Авокадо вскоре заменит все". Не знаю, будет ли расти авокадо вместо яиц, но во время презентации на столе у шефа неспроста стоял вырезанный из дерева хештег #корольавокадо. Истомин популяризирует этот фрукт, как Петр картошку. Внедряет его повсюду и считает, недалек тот день, когда салат оливье вместо майонеза будут заправлять именно авокадо.

Повар Виталий Истомин презентовал книгу "Нескучная еда"

Если не считать отзыва графоманской поэтессы Ах Астаховой на обложке, книга удалась. Интересные рецепты несмотря на оригинальность, действительно можно приготовить и получить на выходе нечто похожее. Продвинутые хозяйки особенно хвалили рыбный раздел.

А в процессе общения с фанатками шеф рассказал о своем пути в кулинарию. Влюбился в балерину, уехал в Лондон, устроился в ресторан. С балериной расстался, но зато - научился прекрасно готовить.

Кто смотрел фильм "Пряности и страсти", главную роль в котором играет Хелен Миррен, тот, конечно, вспомнит, что принимая на работу повара, хозяйка крутого мишленовского ресторана просила сварганить ей омлет. Как говорит Виталий, в нынешнем ресторанном мире никто омлет приготовить не просит. Но блюда, на которых проверяется мастер - действительно простые. Самого Виталия, например, проверяли борщом.

- Тогда я творил шедевры, делал сферы из моцареллы, биск из лобстера, равиоли из козьего сыра, - вспоминает Виталий. - А потом понял, что простая еда - это самая сложная еда.

В ходе презентации прозвучало несколько интересных мыслей. Первая: самая вкусная еда в инстаграме будет выглядеть невкусной. Второе: выбирая авокадо - лучше всего отдавать предпочтение сорту хасс, которые продаются в упаковке по два и есть даже в "Пятерочке". "Эти авокадо так устроены, что не бывают незрелыми", - пояснил шеф. И - самое главное - устроиться в один из ресторанов Истомина может любой человек. Шеф отдает предпочтение гражданам, необремененным семьей, а вот кулинарное образование таким гражданам - не обязательно. "Приходите со своим ножом. Сумеете вписаться и быть полезным на кухне - значит - будете у нас работать", - заверил король авокадо.

Фото: Предоставлено издательством "Эксмо"

Несколько полезных рецептов от Истомина

Как приготовить гуакамоле:

авокадо мягкие пять штук

лук маринованный 25 грамм

кинза - 1 небольшой пучок

соль: 1/2 ч.л

сок 1 лайма

перец чили свежий 1/2 пучка

Авокадо очистить и удалить косточку, порубить ножом в грубое пюре, добавить все ингредиенты, нарезав их кубиками. Для мягкости добавить 1 столовую ложку греческого йогурта. Гуакамоле готово. Его хватит на 10 тостов.

Молодая капуста с соусом из красной икры

на 1 порцию:

Капуста печеная 220 г

соус из икры 70г

масло растительное 15 мл

соль -щепотка

перец черный молотый щепотка

лимон 1 долька

чеснок 1-2 зубчика

тимьян 2 веточки

лук сибулет - небольшой пучок

масло сливочное 15 г.

Соус икорный (5-6 порций)

лук репчатый - 1 большая луковица

чеснок - 3 зубчика

вино белое 200 мл

сливки жирностью 33 % 600мл

соль щепотка

перец черный молотый щепотка

икра красная 3 ст л

икра щучья 3 ст л.

1. Капусту запекать до готовности 1 час, затем достать и очистить от верхних листьев. Нарезать на куски по кочерыжке, смазать растительным маслом, добавить соль и черный перец

2. В сковородку добавить дольку лимона, раздавленный ножом чеснок, тимьян, сливочное и растительное масло, выложить капусту, обжарить до золотистого цвета

3. Переложить капусту на решетку на 1-2 минуты, чтобы стекло лишнее масло

4. Для соуса лук и чеснок нарезать тонкими ломтиками, обжарить до мягкости. Добавить вино и выпарить до 80%. Добавить сливки и выпарить на 50 %. Снять соус с огня. Добавить икру. Затем соль и перец по вкусу

5. На дно тарелки выложить 1-2 ложки соуса. Капусту выложить на соус. Полить дополнительно ложкой икорного соуса. Посыпать измельченным луком сибулетом.