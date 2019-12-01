2019-12-01T19:22:12+03:00
Спорт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин: "Динамо" стоит поздравить, они нас переиграли

"Железнодорожники" проиграли последний домашний матч в 2019 году со счетом 1:2
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: REUTERS
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Московский "Локомотив" не смог на позитивной ноте закрыть 2019-й календарный год перед своими болельщиками. Команда Юрия Семина, которая выдала немало ярких поединков по осени в Лиге Чемпионов, проиграла московскому "Динамо" со счетом 1:2 на поле "РЖД Арены". Главный тренер "Локо" Юрий Семин после поединка подвел итоги этой встречи.

- Сегодня в составе команды не было центральных столпов, отсутствовал Гильерме. Как они?

- Ведущих игроков не было, потому что они были травмированы.

- Каков итог матча для вас?

- "Динамо" стоит поздравить, они лучше играли второй тайм. Мы допустили ошибки в простой ситуации. Они переиграли нас во втором тайме.

- А что произошло во втором тайме?

- Наверное, много было компонентов, в которых они нас переиграли. Было много ситуаций. Надо время немножко, чтобы разобраться в произошедшем.

- Жемалетдинов не оказался на поле, травма у него?

- Микротравма у него.

- У "Локомотива" в последнее время вторые таймы не задаются. Психология играет свою роль?

- Не только психология. Наверное, те ошибки, которые мы допускаем, связаны с тем, что по всей видимости уровень усталости очень высокий. Поэтому игроки не всегда правильно принимают решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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