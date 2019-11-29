Нарушителей – карать!

На днях главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров провел внутреннее совещание, посвященное вопросам техники безопасности, которое вдруг стало достоянием общественности после того как ролик с его эмоциональной речью попал в сеть. Это выступление напугало чиновников не только от энергетики, но и из других отраслей. Вызвало много споров.

Что такого ужасного сказал главный инженер, прошедший путь от простого монтера до главного инженера крупнейшей энергетической компании?

А сказал он крайне неудобные и жесткие слова, призвав строго наказывать всех нарушителей техники безопасности, невзирая на ранги и должности. Он предлагал лишать премий, накладывать очень серьезные материальные взыскания на тех, кто пренебрегает правилами безопасности, чтобы люди понимали всю серьезность своих проступков. Кроме денежных штрафов Майоров предложил предавать огласке действия нарушителей по вине которых произошел или мог произойти несчастный случай. Такая «слава» мало кому понравится и может ударить даже побольней, чем штрафные санкции...

Жестоко? Конечно. Но давайте подумаем почему специалист столь высокого ранга вдруг предлагает такие спорные меры борьбы с нарушителями трудовой дисциплины?

Посмотрим статистику. По данным Роструда в 2018 году несчастных случаев на производстве было 5 969. Число погибших 1 618. При этом смертность на производстве у нас в 5 - 6 раз выше, чем в европейских странах. Так что гнев главного инженера Андрея Майорова в сторону нерадивых чиновников, отвечающих за безопасность, вполне понятен. И, глядя на эти страшные цифры, его предложение наказывать за халатность рублем и позором уже не кажется чересчур жестоким.

Электросетевой комплекс, все по той же статистике, далеко не лидер по травмам на производстве. Печальная пальма первенство у строителей, промышленников, аграриев. Однако же энергетики отвечают не только за безопасность своих работников, но и за безопасность всех пользователей электричества. Если электрик плохо починит проводку в доме, дом может сгореть вместе с жителями.

Андрей Майоров в отрасли уж десятки лет. Начинал с монтера. И кто как не он знает насколько опасен в энергетике нерадивый чиновник. Отсюда и столь эмоциональное выступление в адрес халатных руководителей, по вине которых происходят несчастные случаи на объектах электросетевого комплекса.

Как поведали нам коллеги Андрея Майорова, группа "Россети" придерживается высоких стандартов корпоративной социальной ответственности, как в отношении персонала, так и потребителей, поэтому, управляя инфраструктурой, объекты которой при несоблюдении техники безопасности могут нести угрозу жизни и здоровью людей, энергохолдинг уделяет колоссальное внимание повышению ответственности руководителей всех уровней. Но при этом все, особо подчеркивают в компании, дисциплинарные меры, предусмотренные в группе "Россети" за нарушения, повлекшие за собой травматизм или гибель сотрудников и сторонних лиц, находятся исключительно в рамках российского законодательства и данная позиция остается неизменной. На прошедшем внутреннем совещании обсуждались как раз меры безопасности сотрудников и сторонних лиц на объектах электросетевой инфраструктуры.

Несомненно, что только подобной жесткостью можно призвать нерадивых чиновников к максимальной ответственности. А нам, обывателям, хотелось бы, чтобы железная дисциплина торжествовала не только у энергетиков, но и во всех других отраслях промышленности.