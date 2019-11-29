ДНР расширила свои границы

Давно новости из Донецкой народной республики не вызывали такого бурного отклика в сердцах украинских журналистов. В пятницу Народный совет в Донецке принял закон о государственной границе, от которого Киев моментально хватил удар по суверенитету.

- В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине. Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года, - развил эффект председатель Народного совета Владимир Бидевка. - Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения.

На Украине тут же почуяли зраду - не случайно ведь «сепары» задумали расширить свое влияние накануне встречи «нормандской четверке». В МИДе даже ноту собрались послать, только непонятно кому, ведь с Донецком у Украины дипломатических отношений пока нет.

На самом деле республика приводит в соответствие законодательную базу с Конституцией ДНР, по которой «территория определяется границами, существовавшими на день ее образования». В день образования республика провозглашалась в рамках всей Донецкой области.