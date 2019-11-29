2019-11-29T17:38:03+03:00
Политика

Зеленский ликвидировал прапорщиков

Президент Украины ввел новые воинские звания по стандартам НАТО
Александр КОЦ@sashakots
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Вместо одного рядового появились рекрут, солдат и старший солдат. А в сержантах теперь и вовсе можно заблудитьсяВместо одного рядового появились рекрут, солдат и старший солдат. А в сержантах теперь и вовсе можно заблудитьсяФото: EAST NEWS
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Поистине революционные изменения в украинскую армию внес Верховный главнокомандующий ВСУ. Владимир Зеленский одним росчерком пера ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин. И ввел новые звания, которые соответствуют натовскому стандарту.

Вместо одного рядового появились рекрут, солдат и старший солдат. А в сержантах теперь и вовсе можно заблудиться. Помимо обычных трех градаций от младшего к старшему вводятся должности первого сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта - куда же без него.

На флоте вместо мичманов, появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

«Новый облик», по мнению разработчиков закона, «создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту». Хотя, логичнее было бы предположить, что эти факторы создаст увеличение денежного довольствия и решение квартирного вопроса. Но поменять звания куда проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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