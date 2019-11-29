2019-11-29T18:35:08+03:00
Политика

Владимир Путин: Слово «мама», оказывается, можно заменить на «родитель 1», но у нас такого никогда не будет

Президент предложил вспомнить, кто подталкивал нацистскую Германию на Восток [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБОУ "Детская академия "Солнечный город". Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБОУ "Детская академия "Солнечный город". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Юный изобретатель Тамирлан Нагоев в детском технопарке в Нальчике демонстрировал Владимиру Путину свое изобретение — электростанцию поплавкового типа, способную давать ток, плавая в горных реках. На нее у Тамирлана было уже три патента.

Президент уважительно покрутил в руках поплавок на электрокабеле и легкомысленно спросил про стоящее рядом серебристое колесо со странными приспособлениями:

- А это что?

- А это испытательный стенд пневматической системы развертывания солнечного отражателя — космический экран для купирования парникового эффекта в атмосфере Венеры, - небрежно протараторил школьник. - Разработка охлаждения атмосферы Венеры с помощью группировки отражателей, собранных в точке Лагранжа. Солнечное излучение не будет попадать на поверхность, атмосфера будет охлаждаться, что вызовет лавинообразное выпадение влаги и создание механизма терроформирования на Венере.

На втором предложении начали смеяться от изумления журналисты вокруг, на третьем — члены делегации, и только Путин дослушал до конца с невозмутимы лицом. Хотя обнаружить технологии по покорению Венеры в Кабардино-Балкарии он явно не ожидал.

- Замечательный центр! Рекомендую съездить посмотреть, - Путин не стал скрывать своего восторга от увиденного, открывая Совет по межнациональным отношениям.

Провести Совет именно в Нальчике было вполне логично — в 800-тысячной республике проживает более 100 национальностей, но начал Путин с другого.

- Наступающий год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне, - заявил он. - Мы должны ещё раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора в освобождении Европы и мира. Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.

Тема межнацотношений плавно перешли в проблему миграции, актуальную для всех регионов.

- Нам нужны эффективные меры по социальной адаптации мигрантов, - заявил президент. - Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений.

Чтобы разнообразить ход Совета, один из участников предложил в следующий раз заседать в национальных костюмах.

- Хорошее предложение, - удивился Путин, видимо задумавшись — в чем прийти ему?

Один из выступающих заявил, что слово «Родина», как и слово «мама» ничто не заменит.

- Вы сказали, слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно! - не согласился президент. - Родитель номер один, родитель номер два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет.

Владимир Путин посмотрел работы учащихся творческой академии «Солнечный город» в Нальчике.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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