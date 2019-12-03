Открытие ученых: у лесных деревьев есть своя социальная сеть

А если туп, как дерево, родишься баобабом…

Когда мы хотим подчеркнуть крайнюю степень глупости человека, мы сравниваем его с деревом и употребляем такие оригинальные выражения: “ Настоящий дуб! Безмозглый пень!” Однако ряд биологов, опираясь на результаты исследований, склоняются к тому, что мы не вправе использовать крепкие высказывания. Потому что незаслуженно оскорбляем растения, которые, в отличие от некоторых из нас, обладают всеми признаками интеллекта. Мы этого не замечаем, потому что для нас жизнь это движение, а жизнь растений протекает слишком медленно для нас.

Одним из первых идею о том, что верхушки корней растений выполняют некоторые функции мозга озвучил крестный отец эволюции Чарльз Дарвин. В своей книге “Сила движения растений” великий исследователь писал: «Вряд ли будет преувеличением сказать, что верхушка корня, обладающая подобной чувствительностью и имеющая возможность направлять движения соседних частей, действует подобно мозгу какого-нибудь низшего животного; мозг расположен в передней части тела, получает сигналы от органов чувств и направляет некоторые движения».

Лесной интернет

Сюзанна Симард, профессор университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада), 30 лет изучает взаимосвязи деревьев в лесу, используя методы современной науки. Она пришла к выводу, что под землей существует неведомый нам биологический мир: бесчисленная сеть контактов соединяет деревья в единый организм (почти как священное дерево из «Аватара»). Они способны общаться между собой, помогать друг-другу и это поведение невозможно объяснить исходя из представления о том, что деревья неодушевленные объекты. Наоборот, их поступки свойственны живым существам.

- В 1997 году мне пришла в голову идея использовать радиоактивные изотопы углерода для того чтобы проследить маршруты обмена питательными веществами между деревьями, - говорит профессор Сюзанна Симард. - У меня была гипотеза, что микориза (это симбиоз грибниц и корней высших растений ), которая скрывается от нас под лесной подстилкой, является аналогом нейронных сетей в мозге человека. Вначале было сложно найти финансирование для исследований. Потому что тогда на меня часто смотрели, как на сумасшедшую. Поэтому часть необходимых приборов я позаимствовала в университете, часть материалов купила за свой счет в ближайшем супермаркете и отправилась в лес.

Эксперимент выглядел следующим образом. Сюзанна надела на ветви деревьев огромные пластиковые пакеты и закрепила их скотчем. Затем с помощью больших шприцов закачала в эти воздушные мешки радиоактивный газ с двумя видами изотопов. Таким образом биолог хотела отследить существует ли двусторонняя связь между двумя видами деревьев - елью Дугласа и белой американской березой. Березе достался изотоп углерода-14, а ель Дугласа получила изотоп углерода-13. Деревья должны были усвоить радиоактивный углерод с помощью фотосинтеза и превратить его в сахар. По изотопным меткам с помощью счетчика Гейгера, масс-спектрометра и сцинтилляционного счетчика (детектор для регистрации излучения и элементарных частиц) исследовательница изучала маршрут сокодвижения между деревьями.

- Когда деревья усвоили радиоактивный газ, я включила приборы и услышала, как они “разговаривают”! - вспоминает Сюзанна. - В переводе на наш язык этот разговор звучал примерно так, ель спрашивала березу: “Не могла бы ты поделиться со мной углеродом, потому что кто-то накинул на меня ткань (это была Сюзанна -авт.) и я оказался в тени”. Береза пришла на помощь, потому что приборы начали фиксировать движение меченого углерода от березы к ели.Зато осенью, когда листья на березе облетели, мы зафиксировали обратную ситуацию: вечнозеленая ель возвращала березе свой углерод. Я поняла, что эти два вида взаимозависимы, как Инь и Янь!

Мама для Буратино

Профессор Симард и ее коллеги обнаружили, что там, на неведомых дорожках деревья активно обменивались между собой углекислым газом, фосфором, азотом, водой и защитными сигналами, используя микоризные сети. Изучив ДНК каждого дерева и гриба на участке леса ученые составили карту. Гриб это только верхушка айсберга, от каждого подберезовика или подосиновика отходят пучки грибных нитей, которые прорастают сквозь почву и соединяются с корнями деревьев. Это очень плотная сеть в одном квадратном метре лесной почвы могут находиться сотни километров таких нитей. По мнению Сюзанны Симард микоризные сети представляют собой аналог интернета. Там где клетки гриба соприкасаются с клетками корней деревьев происходит обмен углерода, который вырабатывают деревья, на питательные вещества, которые добывают в почве грибы, лишенные доступа к солнечному свету. Микориза обеспечивает трафик между деревьями.

Своеобразными точками обмена трафиком являются взрослые материнские деревья. Используя изотопные индикаторы биологи установили, что в лесу материнское дерево связано с сотнями других деревьев. Более того, оно способно отличать свой подлесок от чужого потомства. Сюзанна проводила любопытный эксперимент, выращивая материнское дерево со своими и чужими (подсаженными со стороны) “детьми”. Оказалось, что материнское дерево окружает саженцы сородичей более плотной микоризной сетью, перекачивает им больше углерода и даже сокращает свою корневую сеть, чтобы освободить место для своих детей. По подсчетам биологов такая забота со стороны материнского дерева увеличивает выживаемость саженцев в 4 раза! Молодые саженцы, лишенные солнечного света для фотосинтеза просто не выжили бы если бы большие деревья не закачивали им сахар через общие сети. Эта помощь питательными веществами ни что иное, как аналог материнского вскармливания беспомощных младенцев.

- Лесные деревья это не существа-конкуренты. Это община! - утверждает профессор Симард. - Конкуренция не имеет для них большого эволюционного смысла. Если погибают соседние деревья в защитном пологе леса возникают пустоты. Туда проникает ветер и солнечный свет, которые иссушают и нагревают нежную лесную подстилку, а это ослабляет микоризную систему поддержки. Но есть и виды, где каждый - сам за себя. Это кедр, тополь, осина... Такие деревья-пионеры могут выжить самостоятельно.

Не губите, мужики!...

Опираясь на свои исследования Сюзанна Симард считает, что нам надо пересмотреть свое отношение к лесу. Мы должны сохранять старовозрастные леса - это хранилища генов, материнских деревьев и микоризных сетей. Это не означает запрет на вырубку. Но надо отказаться от практики тотального уничтожения лесов. Необходимо оставлять материнские деревья, которые помогут следующему поколению деревьев быстрее стать лесом.

КСТАТИ

Жирафы знают, что деревья могут разговаривать

Какими сверхспособностями обладают растения

- Согласно исследованию Лейпцигского университета и Немецкого центра исследований биоразнообразия деревья способны определять химический состав оленьей слюны. Когда олень объедает ветки, деревья накачивают листья едкими химическими веществами, которые делают листья горькими на вкус. Но если ветку ломает человек своими руками, то дерево понимает разницу и к сломанной ветке поступают вещества для залечивания раны.

- Когда вязы и сосны подвергаются нападению гусениц-листоедов, то в качестве реакции на слюну гусеницы деревья выделяют феромоны, привлекающие паразитических ос. Осы откладывают яйца внутрь гусениц, а личинки ос выедают гусениц изнутри.

- Акации в африканской саванне используют для общения обонятельные сигналы. Когда жирафы принимаются объедать листья акации атакуемое растение подает сигнал бедствия соседям с помощью этиленового газа. Получив предупреждение другие акации начинают накачивать свои листья дубильными веществами, которые могут убить гигантов, если они съедят большую дозу. Поэтому, зная о защитной системе акаций, жирафы идут либо против ветра, либо игнорируют соседние деревья и отходят не менее 100 метров, прежде чем устроить очередной перекус.