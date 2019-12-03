2019-12-03T13:06:09+03:00
Дом. Семья

Новинки с чудинкой: Оранжевая капуста и белая свекла

В магазинах для дачников начались активные продажи семян. Что интересного предлагают в сезоне-2019/2020?
Алексей ВОЛОДИХИН
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Зеленой капустой уже никого не удивишь.Зеленой капустой уже никого не удивишь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У каждого дачника на огороде есть любимые сорта овощей и цветов - они дают хорошие урожаи, проверены временем и всегда занимают почетное место. Но всегда хочется чего-то нового, и уж немного земли под необычные растения всегда можно найти. В этом сезоне магазины предлагают довольно много удивительных новинок. Мы сделали для вас небольшой обзор.

ОВОЩИ

Томат Колоновидный

Томаты, особенно если они высокорослые, занимают на грядках много места. А вот сорт Колоновидный растет в виде «палки». Куст у него очень узкий, потому что листья растут вниз под прямым углом. Высота в открытом грунте 60 - 80 см, в теплице чуть выше. Высаживать его можно в маломерные теплички, в неудобья и углы, которые обычно пустуют.

Плоды у Колоновидного ярко-оранжевые, массой 20 - 30 г, сладкие - это идеальный вариант для консервации и заморозки.

Капуста пекинская Скарлетт F1

Авторы гибрида называют его сенсацией. И это верно, потому что все сорта пекинской капусты похожи друг на друга - они зеленые. А этот - пурпурно-розовый! Вкус у него немного отличается от классических сортов - он более мягкий и сладковатый, с легким ароматом. Но главное - в нем огромное количество антиоксидантов, которые замедляют старение организма.

Гибрид среднеспелый, формирует кочан массой около 1 кг.

Капуста цветная Сансет F1

Цветную капусту знает каждая хозяйка - в классическом варианте ее соцветия белые. Чуть реже встречаются пурпурные. Но вот оранжевые - большая редкость. Гибрид Сансет F1 выведен во Франции, и теперь он появился в продаже в России. Он раннеспелый, формирует плотные головки массой до 1 кг. Урожайность - 3 - 5 кг с 1м2. Растения компактные.

А вот оранжевая - повод похвастаться перед соседями по даче! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот оранжевая - повод похвастаться перед соседями по даче!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свекла Болдор

Современные сорта свеклы бывают разной формы, но всегда одного цвета - они бордовые. Уверены? Оказывается, бывает и желтая свекла. Болдор как раз такая. Только представьте, как будут выглядеть с ней традиционные винегрет или сельдь под шубой. По вкусу она такая же, как и ее бордовые соплеменницы. Но что приятно - не пачкает руки!

А еще у нее красивые листья - с желтыми черешками. И они тоже съедобные! Их можно сырыми добавлять в салаты, готовить на пару или жарить.

Свекла Аваланч

Успели подивиться желтой свекле? Тогда вот вам контрольный выстрел - белая свекла! Вкус классический, руки не пачкает.

Растения с мощной и здоровой листвой, устойчивы к неблагоприятным условиям.

Тыква кустовая Геракл

Далеко не все сажают на даче тыквы, потому что они занимают уйму места. А Геракл нет, потому что сорт кустовой. Не такой, как кабачки, плети у него все же образуются, но очень короткие. Отличный вариант для небольших участков!

Сорт среднеспелый. Плоды сплюснутые, оранжевые с яркими зелеными полосками. Мякоть оранжевая, сочная и сладкая. Масса плода - 10 - 15 кг. Хорошо хранится зимой.

Лебеда садовая Красное перо

Все еще думаете, что лебеда - это сорняк? Дикая - да. А Красное перо - сортовая. И ее едят - листья можно добавлять в салаты, причем все лето, с июня по сентябрь.

Кусты у этой лебеды очень красивые, высотой до 1,5 м и с пурпурно-красными листьями. Ее можно смело высаживать в цветники.

Овсяный корень

Любители редких растений давно знают это растение, но прежде семена можно было купить только у коллекционеров. Теперь их производят и крупные семеноводческие компании, так что овсяный корень стал доступен в обычных садовых магазинах.

Это двулетнее травянистое растение. В первый год образует розетку листьев, а на второй - корнеплод диаметром 3 - 4 см и массой 100 - 110 г, со множеством корешков и белой мякотью.

Съедобно у овсяного корня все - и листья, и корнеплоды. Их добавляют в супы, салаты и подают в качестве гарнира.

Цикорий корневой Петровский

О том, что из корней цикория делают заменитель кофе, знают многие. Но у дикорастущего цикория корешки небольшие. А у сорта Петровский они гораздо крупнее. В этом его и ценность. И в этом году он доступен всем дачникам.

ЦВЕТЫ

Гутчинзия альпийская

Это почвопокровник высотой 5 - 10 см, образующий коврик из тонких ниточек-стебельков с глянцевыми темно-зелеными листочками. В июне коврик покрывается мелкими белыми цветками. Цветет до осени. Гутчинзия идеально впишется в каменистый сад и на альпийскую горку.

Аризема извилистая

Это родственник всем известных калл и монстер. Это видно по соцветию - початок, обернутый листом-покрывалом, который распускается в июне. Покрывало похоже на капюшон, зеленого цвета. А вот початок необычный - он длинный, до 30 см, напоминает кнут. Чаще зеленого, но иногда фиолетового цвета.

В природе аризема извилистая достигает высоты 2 м, но в садах обычно меньше - до 1 м. Листьев у нее всего два - они очень красивые, пальчатые. Стебель пурпурный.

Родом эта аризема из Азии. В условиях средней полосы в открытом грунте не зимует - клубни нужно выкапывать и хранить в подвале или холодильнике во влажном торфе.

А высаживать ее лучше всего в тени.

Георгина колокольчиковая

Англичане прозвали ее Weeping Tree Dahlia, что можно перевести как «плакучая георгина-дерево». Да-да, именно дерево, ведь эта красавица достигает высоты 2,5 м. Стебли ее изогнуты и похожи на бамбук. Растение образует огромные клубни, до 0,5 м длиной.

Но главная прелесть этого вида - цветы. Очень красивые, бело-фиолетовые и очень крупные, до 20 см в диаметре. Выращивать георгину колокольчиковую лучше всего в полутени. Уход такой же, как за обычными георгинами.

Стрептопус стеблеобъемлющий

При беглом взгляде может показаться, что это купена, которая встречается в лесах средней полосы России. Но нет! Это уникальное растение в диком виде обитает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Стрептопус очень красив. Его побеги достигают высоты 1 м. Он необычно цветет - одиночные белые венчики расположены под листьями. А в конце лета на их месте созревают красные ягодки. Это растение станет настоящим украшением тенистого цветника. А еще его молодые побеги съедобны! По вкусу они напоминают огурец. Красные ягоды тоже съедобны, вкус у них… арбузный. Особенно ярко он раскрывается, если пробить ягоды в блендере с водой и подсластить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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