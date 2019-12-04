Результаты исследования: настоящие бедные — это те, кому от 18 до 40

К удивительным на первый взгляд результатам пришли эксперты Высшей школы экономики. Оказывается, те, кто считают себя бедными, и те, кто на самом деле имеют крайне низкий уровень доходов — это совершенно разные группы населения. Совпадают они всего на 0,6%.

Среди тех, кто считает себя бедными, в основном, неработающие пенсионеры. А на самом деле, гораздо беднее, чем они, их дети и внуки — те, кому от 18 до 40 лет.

В «Вышке» обратили внимание на недавнее исследование Института социологии РАН за 2018 г. Оказалось, что среди тех, у кого среднедушевой доход на семью составляет 7,5 тыс руб, 61% - люди как раз от 18 до 40 лет. А пожилых в этой группе — всего 18%.

- Если пожилые проживают в одной семье с родственниками, у которых есть еще и маленькие дети, то они тоже получаются объективно бедными, - уточнила в комментарии для «КП» начальник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. - А одинокие неработающие пенсионеры получают больше прожиточного минимума. Но исследование оценивало только доходы. А если учитывать и необходимые расходы пожилых людей, например, на дорогие лекарства, на оплату услуг по уходу, то получится, что их оценка своей бедности на самом не такая уж субъективная: им действительно не хватает денег на обеспечение своих жизненных потребностей.

Но в целом эксперт согласен: на россиян в активном возрасте ложится двойная, а то и тройная нагрузка. Надо обеспечивать себя, детей, а в некоторых случаях и пожилых родителей. Как же выйти из положения?

- Надо работать по двум направлениям, - продолжает Гришина. - Нужно постепенно поднимать минимальный размер оплаты труда, чтобы он ощутимо опережал черту бедности. Потому что сейчас как только в семье, где родители получают зарплату на уровне МРОТ, появляется ребенок, то она переходит в категорию бедных. И второе направление — адресная поддержка семей с детьми, особенно, находящихся в трудной жизненной ситуации.