2019-12-04T15:39:05+03:00
Происшествия

Гениальный стартап: как мошенник в лесу под Выборгом "прорубил окно в Европу"

Аферист установил в лесу пограничные столбы и прокопал контрольно-следовую полосу, чтобы создать у мигрантов иллюзию пересечения российско-финляндской границы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Четверо нелегалов хотели попасть Европу через Финляндию. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛОЧетверо нелегалов хотели попасть Европу через Финляндию. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО
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Поиски проводника через российско-финляндскую границу привели четверых мигрантов из Южной Азии в Выборг. За переход они предлагали местным по 2500 евро с носа. Они не скрывали, что не собираются надолго задерживаться в Хельсинки. Оттуда они собирались сразу рвануть на юг Франции.

Весть о заманчивом предложении иностранцев быстро распространилась по Выборгу и лишила местных жителей покоя.

Один из них решил "прорубить окно в Европу" для мигрантов прямо недалеко от своего дома. 24-летний предприниматель изготовил и установил в лесу пограничные столбы и прокопал контрольно-следовую полосу. Получилось все очень натуралистично.

Иностранцы дали проводнику задаток в 5000 евро, и пообещали еще столько же, когда их перебросят за рубеж.

Сначала аферист возил контрабандистов по проселочным дорогам на машине, потом форсировал с ними на надувной лодке озеро. А когда пропала мобильная связь и перестали работать навигаторы, вывел иностранцев к опушке с самодельными пограничными столбами. На другой стороне контрольно-следовой полосы, мигранты передали проводнику оставшуюся сумму. Но радость их длилась не долго: вскоре они вышли в населенному пункту и поняли, что так и не вышли за пределы России. Оператор связи продолжал с ними общаться на иностранном языке.

За недолгую прогулку по лесу иностранцы заплатили 10 тысяч евро. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

За недолгую прогулку по лесу иностранцы заплатили 10 тысяч евро. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Шокированные таким наглым обманом, вышедшие из леса "нарушители госграницы" тут же обратились в полицию.

- В результате суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России. Всем четверым судом назначены административные штрафы с принудительным выдворением за пределы страны. А находчивому проводнику теперь грозит возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество", - отметили в ФСБ России по Ленинградской области.

Эта новость стала хитом в Выборге и Ленинградской области.

- Отличный стартап, если действовать по схеме "приведи трех друзей - получи скидку", можно неплохо заработать, - шутят местные жители.

Следователи сейчас ищут ответ на главный вопрос: почему мигранты пытались обойти существующие законы и въехать в Европу нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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