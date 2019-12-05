2019-12-05T02:39:09+03:00
Звезды

Милла Йовович призналась, что поправилась на 22 кило

Актриса рассказала о своей беременности
Ирина СУХАНОВА
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Милла Йовович с младшей дочкой Дэшиел. Фото: Инстаграм.Милла Йовович с младшей дочкой Дэшиел. Фото: Инстаграм.
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Милла Йовович поделилась с поклонниками подробностями своей беременности: актриса опубликовала откровенный пост в Инстаграме и рассказала, как она себя чувствует. 43-летняя звезда объявила о своем интересном положении в августе, когда срок был всего несколько недель. Теперь же Милла – обладательница большого животика и пышного бюста.

- Итак, вот новая фотография моей беременности, роды будут через 9 недель, - поделилась звезда «Пятого элемента». - Мне становится все труднее передвигаться, но я рада сообщить, что с ребенком все отлично, и беременность идет точно по расписанию.

Йовович призналась, что набрала много килограммов – но это и нормально в ее положении.

- Я набрал почти столько же веса, сколько во время предыдущих беременностей (около 22 килограммов. Пока), - написала она. - Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как я делала это во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу.

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Милла шутит, что несомненный плюс в ее положении – это увеличившаяся грудь. В обычном состоянии актриса не может похвастаться выдающимся бюстом, но во время беременности он увеличивается на несколько размеров.

- В любом случае, плюсом является то, что ко мне вернулись мои «мамочкины» сиськи, что весьма интересно для девушки, которая всегда была плоской как доска. Поэтому я наслаждаюсь моментом, пока он длится!

Ребенок, которого ждет Милла, появится на свет весной. Это будет уже третья девочка в семье голливудской актрисы с русскими корнями и американского режиссера, автора «Обители зла» Пола Андерсона. Они воспитывают 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел. Супруги женаты десять лет, а вместе они уже целых семнадцать.

Новость о своей беременности Йовович рассказала в Инстаграме в августе, когда срок был 13 недель. По словам голливудской звезды, когда она узнала, что беременна, то испытала одновременно огромную радость и дикий ужас. Предыдущая беременность Миллы закончилась выкидышем, после которого Йовович с большим трудом вышла из депрессии. По словам актрисы, она не хотела привязываться к ребенку раньше времени, так как из-за ее возраста вероятность потерять малыша была слишком велика.

- Но теперь, слава богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет еще одна девочка. В любом случае, пожелай мне и моему ребенку удачи! - написала тогда Милла в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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