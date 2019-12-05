2019-12-05T07:02:56+03:00
Звезды

"От Билли Айлиш до Михаила Круга": какую музыку слушали россияне в 2019 году

Российская певица Zivert с лиричными композициями стала самой прослушиваемой исполнительницей на онлайн-платформе Яндекс.Музыка [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"От Билли Айлиш до Михаила Круга": Яндекс.Музыка рассказала, какую музыку слушали россияне в 2019 году"От Билли Айлиш до Михаила Круга": Яндекс.Музыка рассказала, какую музыку слушали россияне в 2019 годуФото: СОЦСЕТИ
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Российский интернет-сервис Яндекс.Музыка рассказал, каких исполнителей чаще всего слушали пользователи из России в 2019 году. Итак, абсолютным чемпионом этого года стали: 17-летняя американская поп-исполнительница Билли Айлиш и белорусский хитмейкер Тима Белорусских.

Альбом эксцентричной американки «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO» , по данным сервиса, прослушали более восьми миллионов российских пользователей. А стильный трек «bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций.

Романтичный Тима Белорусских отметился в топе сразу тремя хитовыми треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Тройку лидеров по популярности завершила эксцентричная семнадцатилетняя американка Билли Айлиш.Ее стильный хит Bad guy (плохой парень) занял первое место в Billboard Hot 100

В 2019 году россияне также слушали начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на Яндекс.Музыке. Также среди самых популярных исполнительниц в 2019 году оказались: Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина. Не забыли россияне и о "старичках" российского шоу-биза: Диме Билане и эксцентричном Артуре Пирожкове.

Интересный факт: чаще всего в этом году программу "Алиса" просили включать песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. Также россияне были не прочь послушать хиты от групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».

На второй строчке рейтинга расположилась молодая певица Юлия Зиверт с песней Life.Стильный трек пришелся по вкусу российским слушателям

Не забывают российские слушатели и о "короле российского шансона", Михаиле Круг Фото: Иван Пучков

Не забывают российские слушатели и о "короле российского шансона", Михаиле Круг Фото: Иван Пучков

Cтильный трек 17-летней певицы «bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций. Фото: Twitter.com

Cтильный трек 17-летней певицы «bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций.Фото: Twitter.com

Немало разработчиков сервиса удивил следующий момент: в топе на "повторе" рядом с жестким треком «Deutschland» (на 7-ом месте) группы Rammstein расположились «Колыбельная медведицы» Аиды Ведищевой и «Спят усталые игрушки»!

В рейтинге рядом с жестким треком "Deutschland" группы Rammstein расположились «Колыбельная медведицы» Аиды Ведищевой и «Спят усталые игрушки»! Фото: соцсети

В рейтинге рядом с жестким треком "Deutschland" группы Rammstein расположились «Колыбельная медведицы» Аиды Ведищевой и «Спят усталые игрушки»!Фото: соцсети

В этом году специалисты отметили возрастающий интерес россиян к прослушиванию подкастов. Их послушали хотя бы раз более 1 млн россиян. Такие "новички" среди подкастов, как «Истории русского секса» и «Планетроника», оказались в топе наравне с такими "хитами", как «KuJi Podcast», «В предыдущих сериях», «Отвратительные мужики» и «Слушай, Алиса!».

"Топ-10" наиболее популярных треков среди российских слушателей в 2019 году выглядит так:

1. Zivert — Life

2. Тима Белорусских — Незабудка

3. Artik & Asti — Грустный дэнс

4. Billie Eilish — bad guy

5. Тима Белорусских — Витаминка

6. Артур Пирожков — Зацепила

7. HammAli & Navai — Девочка-война

8. Zivert — Зелёные волны

9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы

10. Дима Билан — Молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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