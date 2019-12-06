Лапша, в которой раки зимуют

Рисовую лапшу, лайм, рыбный соус, банку кокосового молока, огурец, пучок кинзы, немного жареного арахиса и пару перчиков чили (мы исходим из того, что соль, коричневый сахар, лук, растительное масло у вас есть).

Со сложностями покончено, дальше начинается вполне беззаботная жизнь у плиты.

Взбиваем в плошке 6 ст. ложек кокосового молока, 3 ст. ложки лаймового сока, 5 чайных ложек рыбного соуса, немного (если опять же ложками мерить, то одну столовую) мелко нарезанного лука, 1 ст. ложку коричневого сахара. Постепенно, при постоянном помешивании, вливаем растительное масло (примерно 70 мл). Заправка готова.

Рисовую лапшу надо отварить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке (мне вот в этот раз попалась с четким указанием - 3 минуты). Отварили - промыли в холодной воде, оставили в дуршлаге, пусть стекает и остывает - да, это у нас будет блюдо, которое следует подавать холодным (привет любителям афоризмов).

Нарезаем изрядный пучок кинзы, небольшой огурец - тонкой-претонкой соломкой, начинаем перемешивать с лапшой.

Стоп! В рецепте есть еще один ингредиент: креветки. Но мы пойдем другим путем, путем русификации этого тайского блюда. И вместо креветок используем раковые шейки (подсказка: они продаются в рыбных отделах рядом с разными форелевыми да лососевыми нарезками). Вот это уже будет по-нашему, никто нас в преклонении перед Востоком не упрекнет.

Хорошенько перемешиваем, присаливаем, поливаем заправкой, сверху посыпаем толченым арахисом и тонкими колечками чили.

В процессе поедания может возникнуть вопрос: а что делать с остатками кокосового молока, которого мы использовали совсем ничего? Ответ: в холодильнике оно может храниться дня три, добавляйте его в кофе, это вкусно. Ну и еще можете котику дать. Но совсем чуть-чуть - а то привыкнет, от обычного молока будет нос воротить.