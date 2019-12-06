34-летняя экс-супруга «Иванушки» Григорьева-Апполонова выходит замуж за 27-летнего баскетболиста

Мария Банкова развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым несколько месяцев назад. В апреле этого года стало известно, что 34-летняя мама двоих детей рыжего «Иванушки» ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. И вот теперь влюбленные решили узаконить свои отношения: Банкова и Зубков объявили о помолвке.

Новоиспеченный жених выложил в соцсети снимок, на котором Мария демонстрирует колечко с бриллиантом на безымянном пальце. «Вместе до конца», - подписал фото в "Инстаграме" игрок баскетбольного клуба «Зенит».

Одной из первых на новость отреагировала певица Анна Седокова, которая тоже встречается с молодым баскетболистом из подмосковного клуба «Химки» Янисом Тимма. «Еееее!!! Поздравляем», - написала экс-«ВИА Гра» в комментариях.

k1x1k Together Until the End + = #нуприветики #shesaidyes #family

От брака с 49-летним Андреем Григорьевым-Апполоновым у Марии есть двое детей – 11-летний Артемий и 15-летний Иван. Артист до последнего не хотел отпускать жену и не торопился давать ей развод. Прессе музыкант говорил, что в их семье все в порядке, и что их разрыв - просто сплетни. Но Мария твердо решила перевернуть страницу своего брака и все-таки довела расставание до конца. Супруги официально развелись 10 сентября.

Пока что мальчики живут с отцом, который не намерен отдавать их матери. Но когда певец уезжает на гастроли, они могут проводить время с Марией.

k1x1k Мария Банкова и Андрей Зубков объявили о помолвке

- Сыновья сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме, - рассказал Андрей в одном из интервью.

С рыжим «Иванушкой» Мария познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Правда, своему кумиру девушка сказала, что ей уже 19, и он долгое время не знал настоящий возраст своей подруги – Мария «раскололась» только в 2004 году. Супруги поженились только после того, как у них родился второй сын. Говорят, их брак сгубила тяга Андрея к алкоголю. Минувшей весной эффектная блондинка стала появляться на светских мероприятиях с молодым баскетболистом Андреем Зубковым. Именно тогда и поползли слухи о том, что браку артиста пришел крах. К слову, сама Мария тоже дружит со спортом: в прошлом она – мастер спорта по теннису.