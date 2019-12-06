2019-12-06T23:42:25+03:00
Спорт

Фигуристка Алена Косторная: "Я катаюсь не ради мировых рекордов"

Ученица Этери Тутберидзе идет первой после стартового проката финала Гран-При 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: REUTERS
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15-летняя россиянка Алена Косторная возглавила турнирную таблицу у женщин после первого проката финала Гран-При по фигурному катанию 2019 года. У нее - 85,45 балла, что есть новый мировой рекорд для короткой программы у женщин. После завершения первого выступления Косторная рассказала журналистам, что думает после такого удачного старта.

- Я очень счастлива, потому что приложила все свои усилия, попыталась откатать свою программу чисто. И мне все понравилось, - приводит слова Косторной пресс-служба ISU.

- Вы сегодня установили новый мировой рекорд, каково это?

- Когда я выхожу на лед, то не думаю о цифрах, а просто делаю то, что делаю, и только после этого судьи принимают решение. Я не выхожу выступать только ради каких-то рекордов, а просто катаюсь.

- В финале Гран-При вы катаетесь со своими подругами по команде...

- Мы все вместе катаемся каждый день, так что - ничего нового. Мы точно знаем, как тренируются каждая из нас, и это действительно создает тут в Турине свою атмосферу и помогает всем нам чувствовать себя как дома.

Произвольная программа у женщин в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года состоится в субботу, 7 декабря. И Алена Косторная, которая выиграла два этапа Гран-При этого сезона, будет главной фавориткой состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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