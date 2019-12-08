«Костюмчик за 6 миллионов рублей»: Филипп Киркоров похвастался обновкой на «Песне года»

Наверное, половину своих гонораров король сцены Филипп Киркоров тратит на сценический гардероб. Филипп не скрывает, что шоппинг для него своеобразный релакс после гастролей.

Вот и на «Песне года» артист продемонстрировал обновку - дизайнерский костюм ручной работы, расшитый золотыми нитями и дорогой ювелиркой. О цене красоты Филипп обмолвился сам.

- Филипп, латвийский банк просил взыскать с вас за просрочку кредита 650 тысяч евро. Это много или мало? - поинтересовались у Филиппа Киркорова репортеры.

- Это вы спросите у моего адвоката Александра Добровинского, - улыбнулся Киркоров. - 90 тысяч евро (более 6 миллионов рублей) за этот костюм много или мало? 5 таких костюмчиков и долг латвийскому банку погашен. Все решается просто.

Напомним: латвийский банк ABLV BANK требовал взыскать с российского поп-короля более 650 тысяч долга по кредиту и штраф за просрочку по выплатам.

Хотя и у банка неоднозначная репутация. В прошлом году ABLV BANK был заподозрен в пособничестве по отмыванию денег. У банка была отозвана лицензия.

О цене красоты Филипп обмолвился сам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Филипп взял в этом банке кредит на подготовку шоу «Я», — объяснял в интервью «КП» директор Киркорова Геннадий Рыбак. — В прошлом году у банка отозвали лицензию. Через третьих лиц мы узнали, что такого банка по сути уже не существует.

Потом появились разговоры, что долг одной организации был направлен другой. Поскольку у банка отозвана лицензия, у нас не было возможности с кем либо связаться и погасить кредит. В течение года не было никаких уведомлений, по которым можно было погасить долг.

Будем разбираться.