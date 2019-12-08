2019-12-08T07:19:49+03:00
Звезды

«Костюмчик за 6 миллионов рублей»: Филипп Киркоров похвастался обновкой на «Песне года»

Как оказалось, дизайнерских наряд артиста стоит немалых денег
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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На «Песне года» артист продемонстрировал обновку.На «Песне года» артист продемонстрировал обновку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Наверное, половину своих гонораров король сцены Филипп Киркоров тратит на сценический гардероб. Филипп не скрывает, что шоппинг для него своеобразный релакс после гастролей.

Вот и на «Песне года» артист продемонстрировал обновку - дизайнерский костюм ручной работы, расшитый золотыми нитями и дорогой ювелиркой. О цене красоты Филипп обмолвился сам.

- Филипп, латвийский банк просил взыскать с вас за просрочку кредита 650 тысяч евро. Это много или мало? - поинтересовались у Филиппа Киркорова репортеры.

- Это вы спросите у моего адвоката Александра Добровинского, - улыбнулся Киркоров. - 90 тысяч евро (более 6 миллионов рублей) за этот костюм много или мало? 5 таких костюмчиков и долг латвийскому банку погашен. Все решается просто.

Напомним: латвийский банк ABLV BANK требовал взыскать с российского поп-короля более 650 тысяч долга по кредиту и штраф за просрочку по выплатам.

Хотя и у банка неоднозначная репутация. В прошлом году ABLV BANK был заподозрен в пособничестве по отмыванию денег. У банка была отозвана лицензия.

О цене красоты Филипп обмолвился сам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О цене красоты Филипп обмолвился сам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Филипп взял в этом банке кредит на подготовку шоу «Я», — объяснял в интервью «КП» директор Киркорова Геннадий Рыбак. — В прошлом году у банка отозвали лицензию. Через третьих лиц мы узнали, что такого банка по сути уже не существует.

Потом появились разговоры, что долг одной организации был направлен другой. Поскольку у банка отозвана лицензия, у нас не было возможности с кем либо связаться и погасить кредит. В течение года не было никаких уведомлений, по которым можно было погасить долг.

Будем разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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