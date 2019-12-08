2019-12-08T10:29:53+03:00
Звезды

«Никогда не думал, что мне стукнет 60»: Сергей Мазаев отказался выходить на сцену в свой юбилей

«Комсомолка» дозвонилась имениннику
Алена МАРТЫНОВА
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Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев 7 декабря отметил юбилей.Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев 7 декабря отметил юбилей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Музыкант с 40-летним стажем и лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев 7 декабря отметил юбилей. Сложно поверить, что ему - поджарому, вечно занятому артисту, продюсеру и главе семейства, в котором младший сын ещё ходит в школу, стукнуло 60. «Комсомолка» дозвонилась имениннику и узнала, как он относится к этой дате и почему не стал по последней моде закатывать в Кремле юбилейное шоу.

- Каждый год на день рожденья я собираю большие концерты, но в этом году обошёлся без торжеств, отмечал в семье, - рассказал «КП» Сергей Мазаев. - У всех ведь своё отношение к цифрам: для кого-то 60 юбилей, для кого-то нет.

- А у вас какое?

- Никакого абсолютно! Я никогда не думал, что мне стукнет 60 лет. Оказалось, это также, как 59, как 40 или 25... О пенсии не думаю, не моя тема вообще.

- И неужели никогда нет мысли, что молодость прошла?

- Главное следить за собой, и тогда все будет в порядке. А как только внимание ослабеваешь, тут же появляется плохое настроение, лишние килограммы... А оно очень мешает жить. С возрастом заметил: чем старше становишься, тем сложнее возвращаться в норму. Уж лучше держаться постоянно!

- Сами занимаетесь здоровьем или с помощью специалистов?

- Обращаюсь к докторам, проверяю баланс микроэлементов, правильно питаюсь и занимаюсь фитнесом. Но главное, все-таки еда. Все самое вредное мы сами в себя запихиваем...

Напомним, музыкант никогда не скрывал, что ведёт упорную борьбу с вредными привычками. В молодости Мазаев любил выпить и даже увлекался наркотиками, но 16 лет назад с помощью врачей завязал с алкоголем и запрещёнными препаратами. В прошлом году у артиста впервые произошёл срыв - чтобы вернуть его к трезвой жизни, друзья на месяц отправили музыканта в специализированную клинику. После этого Мазаев твёрдо намерен вести трезвую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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