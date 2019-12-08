Голос родом из детства

У всех свои «голоса из детства»: родные, близкие, связанные с семьей и чувством уюта. С колыбельными. И - с первыми мультфильмами. В моем личном прошлом - еще и с виниловыми пластинками фирмы «Мелодия». Один из альбомов («двойной»), был мне особенно дорог. «Алиса в стране чудес», где сказка Льюиса Кэррола звучала вместе с фантазиями Владимира Высоцкого, с его мелодиями и текстами.

Для Высоцкого это была чуть ли не стартовая официальная «авторская работа»: ему как бы позволили записаться в «приличной студии», отойти от гитары и хрипящих магнитофонных записей, которые были всем известны, но являлись полуподпольными. И он тогда хотел совсем отказаться от пения для альбома, но не удалось: ритмическая составляющая оказалась слишком сложной, да и интонацию приглашенные певцы поймать не могли. А вот Клара Румянова, подарившая в песнях свой голос Алисе, Мыши и Ореховой Соне, сумела.

- Все равно я ужасно скучаю, сэр - возьмите Алису с собой, - молила она. - И казалась такой любознательной и отважной, что хотелось взять ее за руку и прыгнуть вместе с ней в кроличью нору, ведущую в Страну Чудес. Только самой Румяновой с «сэрами» не очень везло. Или им не везло с ней.

Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивают героев мультфильма "Ну, погоди!"Фото: скриншот с видео

Девочка из Ленинграда с чудесным контральто влет поступила на курс Герасимова, читала монолог Андрея Болконского и пела арию герцога из «Риголетто», а к финалу упала в обморок: в Москве у абитуриентки украли деньги, пришлось поголодать. Но Герасимов, классик, взял ее не из жалости, а именно за голос. Который вскоре пропал после простуды во время очередной колхозной студенческой нагрузки. Врачи считали, что и говорить она нормально уже не сможет, но внезапно к Румяновой голос пришел. Тот, который мы теперь знаем в мультфильмах по песне «Облака» или роли Крошки енота. И, конечно, по «Ну, погоди!».

Говорят, ее драматическую карьеру загубил лично Иван Пырьев. Позвал на главную роль в фильме по собственному сценарию, а Румянова отказала. И роль, сказала, так себе, и успеха не будет у такого кино, как «Испытание верности». В чем-то она была права, поскольку это произведение советского классика сейчас смотрят гораздо реже, чем «Ну, погоди!». Только вот дальше были только эпизоды, и то гораздо позже. А в анимацию она не хотела - ведь с детства бредила Любовью Орловой, экраном, актерской карьерой. Но была дерзка и своенравна. По-наивному, как тот козленок, который умел считать до десяти, а на него обижались, что «он всех сосчитал».

Сейчас ее вспоминают, как гордого и принципиального человека. Румянова не прогибалась ни под один изменчивый мир. Сама себя называла «хулиганистой». И очень тонко чувствовала добро и тепло.

Клару Румянову вспоминают как гордого и принципиального человека.Фото: скриншот с видео

Замуж сходила трижды, умерла одинокой 15 лет назад. Тоже после обморока, как и при поступлении во ВГИК. В 74 года провела несколько часов на холодном полу без сознания, пока ее не обнаружила сиделка.

До самой смерти Клара Михайловна не позволяла себе никакой рекламной озвучки. Свой голос, голос Мамонтенка, который ищет маму, голос Мышонка в песне «Какой чудесный день», голос того самого Зайца, спрашивающего у Снегурочки-Волка, «где была?» , Румянова продавать не собиралась. А на похоронах ее, на Донском кладбище, было два человека - Валерия Гущина, генеральный директор Гильдии актеров кино, и Николай Бурляев....