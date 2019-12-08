ФСИН России: Акция "Бездомный полк" оказалась провокацией

"Опубликованная рядом СМИ акция "Бездомный полк" носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы", - сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России.

- Цель ее проведения – привлечь внимание к проблемам отдельных людей. Например, организатор данного мероприятия пенсионерка УФСИН России по Московской области Е. Мальцева уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными. После нескольких проигранных судов она решила записать данное видеообращение, используя доверие других сотрудников и пенсионеров УИС, нуждающихся в улучшении жилищных условий, - пояснили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что "не соответствует действительности и информация о том, что сотрудников и пенсионеров УИС выселяют из ведомственного жилья без предоставления другого". По последним данным речь идет об одном из домов, где сейчас идет процесс согласования с городскими властями вопроса о передаче ведомственного жилья в собственность проживающих там сотрудников и пенсионеров.

В связи с этим сотрудники ФСИН России призывают своих сотрудников и пенсионеров не поддаваться на провокации отдельных граждан. Однако не отрицают, что проблемы с получением социальных выплат для очередников существуют.

- В настоящее время на учете для получения единовременной социальной выплаты состоят несколько тысяч сотрудников и пенсионеров ФСИНа. Однако бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, не позволяют одновременно решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прорабатываются все возможные варианты по увеличению бюджетного финансирования, направленного на предоставление единовременной социальной выплаты. Так, на прошлой неделе в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось заседание круглого стола, в рамках которого сенаторы и представители Федеральной службы исполнения наказаний обсуждали необходимые меры по улучшению социальной защищенности сотрудников и пенсионеров УИС, в том числе, их жилищного обеспечения. В настоящее время расчет, размер единовременной социальной выплаты осуществляется в строгом соответствии с законом, - говорится в поступившем в "КП" заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что акцию "Бездомный полк" устроили ветераны и сотрудники московского и петербургского управления службы.

Работники заявили, что за годы службы получили "статус бомжа России", а предусмотренную действующим федеральным законодательством единовременную социальную выплату на приобретение жилья при жизни получить практически нереально.