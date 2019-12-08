Валерий Карпин: После матча шутили - не забили пенальти "Спартаку", чтобы не расслабляться

Футболисты "Ростова" ушли на зимний перерыв в чемпионате России по футболу, разгромив столичный "Спартак" со счетом 4:1. Главный тренер "желто-синих" после игры подвел итог отличному поединку в Тушино на стадионе "Открытие Арены" и признался - он сам не ожидал, что к концу 2019 года его клуб будет третьим в турнирной таблице Премьер-Лиги.

- Насколько помогло, что "Спартак" поменял схему игры.

- У них уже были фазы разные игр. Думали, что будут играть 4 защитника из-за того, то не могли играть Жиго и Кутепов. Не думали, что сыграли бы в три защитника. Насколько помогло - это вопросы не ко мне.

- Что с Еременко?

- Думали, что к этой игре подойдет. К сборам, надеюсь, он подойдет.

- Каков для вас итог первой части сезона для "Ростова"?

- По пятибальной - на четверочку. Не ожидал такого результата от команды. Буквально три недели мы поработали на сборах, поменяли полностью философию. Дается непросто, не ожидал, что такой результат может быстро приносить. Тяжеловато, но ребята - заслуживают слова благодарности. Даже как в той же игре с "Уралом" - претензий не было. Делали все что нужно. Ребят поблагодарил - они работали на 300 процентов. И нам это приносит промежуточный результат.

- Мы привыкли Байрамяна фланговым игроком. Сегодня же в центре. Это часть плана была?

- Никакая не часть плана - нет ни Глебова, нет Еременко. Первые 30 минут играл Байрамян, и потом играл Зайнтудинов. Ресурса не хватает человеческого из-за травм.

- Стали идти лучше, и выходит, вы выходите из тяжелой финансовой ситуации?

- Это не связанные друг с другом ситуации.

- Что сказали Попову в перерыве по поводу пенальти?

- Сказали, что надо забить и надо забивать ему с игры. И надо, чтобы команда забивала с игры. А после матча шутили - забил, чтобы не расслаблялись. Такое решение - решение игроков. Ну вот решили они пробить и что ж теперь сделаешь.

- Есть ли в контрактах ваших вратарей бонусы за сухие матчи? Он пропустил в игре.

- Не вижу связи никакой. Песьяков мог продолжать игру - продолжил. Контракты их не составляю и без понятия, какие там условия.