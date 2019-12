В Китае крестили свинью и обезьяну

О рождении полноценных химер свиньи и обезьяны объявил Тан Хай (Tang Hai) из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивно биологии в Пекине (State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology in Beijing). Благодаря его стараниям и усилиям многочисленных коллег на свет появились два сверхъестественных существа — с виду поросята, но внутри частично приматы. Не божьи твари, однозначно. Китайцы создали их первыми в мире. Химеры не прожили и недели, хотя родились без каких-либо заметных изъянов.

Этапы внедрения клеток обезьян в свиней.

Конечная цель "химеризации"— самая благая. Ученые хотят выращивать животных с человеческими органами — такими, чтобы их можно было пересаживать людям. Встав на этот путь, идут не торопясь — на нынешнем этапе они частично заменяют клетки одних животных клетками других, чтобы посмотреть, как они приживутся.

Эмбриональные стволовые клетки макак крабоедов (Сynomolgus monkey, они же Macaca fascicularis) биологи из команды доктора Хая ввели в эмбрионы свиней через 5 дней после их оплодотворения. Подобных генетических конструкций они изготовили 4 тысячи. Внедрили в свиноматкам. В результате родились 10 живых поросят, 2 из которых оказались теми самыми полноценными химерами. Подробнее об этом — в научном журнале Genome Medicine

Перед тем, как ввести клетки обезьян в свиные эмбрионы, ученые их модернизировали — сделали так, чтобы обезьяньи вырабатывали флуоресцентный белок. Клетки стали светиться, что позволило подсчитать их. В итоге оказалось: поросята стали обезьянами лишь частично. Клетки приматов появились у них в разных тканях - сердца, легких, печени, кожи, но в небольшой пропорции — от 1 к 1000 до 1 к 10000.

Китайцы намерены продолжать эксперименты, увеличивая концентрацию чужеродных клеток в организме. Со временем и по мере успеха они планируют целиком превратить какой-нибудь свиной орган в обезьяний. Сначала один, потом — несколько. Так, в итоге, возможно и сбудется мечта — вырастить человеческий орган внутри животного, вживляя тому, соответственно человеческие эмбриональные клетки. Донорами останутся свиньи. Или овцы. Их органы более всего подходят людям по размеру.

Кстати, самая идея вырастить в одном существе орган другого уже весьма успешно реализована на грызунах. В 2010 году Хиромитцу Накаучи ( Hiromitsu Nakauchi) из Стэнфордского университета (Stanford University in California) создал мышь с поджелудочной железой крысы. Теперь дело за большим, как говорится.

Мышь отрастила себе поджелудочную железу крысы.

Эксперименты по непосредственному очеловечиванию животных тоже идут. В 2017 году исследователи, ведомые Хуан Карлосом Бельмонте (Juan Carlos Izpisua Belmonte) из Института Солка в Калифорнии (Salk Institute in California) создали химеру свиньи и человека, но пока с крайне низкой концентрацией человеческих клеток — 1 к 100000. Для трансплантологии этого мало. Но дело продвигается хорошими темпами для столь сложны задач.

Химера человека и свиньи: процесс получения.

Так выглядел 4-недельный эмбрион гибрида свиньи и человека. Концентрация человеческих клеток в эмбрионе пока незначительная.

То, что макакообразные поросята погибли, китайцев не сильно смущает. Ведь умерли не только химерное, но и «нормальное» потомство. Экспериментаторы грешат не на чужеродные клетки, а на саму процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО), которая у свиней часто проходит не столь гладко, как, к примеру, у людей. Будут ее совершенствовать.

Перспектива «химеризации» благоприятная. Ученые не сидят сложа руки — конкурируют друг с другом, получая разрешение на свои сногсшибательные эксперименты. Да и общество уже не относится к ним с резким предубеждением — не призывает сжечь на костре за вмешательство в дела божьи. Возможность иметь неограниченный запас органов для трансплантации постепенно берет верх над остатками мракобесия.