В Москве прошел мастер-класс голливудского актёра Арманда Ассанте

- Тема поддержки людей с ограниченными возможностями, их интеграции в общественную и культурную жизнь - одна из ключевых для современного мира, - предваряя разговор с Ассанте, пояснила Екатерина Мцитуридзе, глава РОСКИНО, генеральный продюсер проекта «Кинообразование без границ». – Понимание того, что именно милосердие является самым надежным капиталом будущего, приходит и в Россию благодаря разнообразным социальным и образовательным инициативам. За большую часть этой работы ответственны Сбербанк и лично его руководитель Герман Греф, поддержавшие в том числе и проект "Кинообразование без границ", который направлен на развитие инклюзивности в индустрии развлечений, кино, телевидения и искусства. Отдельных слов благодарности заслуживает и главный герой нового мероприятия в рамках нашего проекта - господин Арманд Ассанте. Он нашел в своем графике время для персонального мастер-класса в Москве, несмотря ни на какие сложности во взаимоотношениях между нашими странами - тем самым подтверждая, что благие дела всегда важнее условностей геополитики».

Арманд Ассанте, знакомый российскому зрителю главным образом по роли Наполеона в исторической мелодраме «Наполеон и Жозефина» и роли Одиссея из телефильма Андрея Кончаловского, говорил о том, насколько важно давать уверенность и надежду на будущее всем людям. Но в большей степени тем, у кого есть особенности ментального и физического развития.

- Мою маму умудрились заразить полиомиелитом в роддоме, когда она приехала меня рожать, - рассказал актер о семейной драме. – Мама была пианисткой. И я наблюдал с рождения, как ей приходится преодолевать свой физический недуг. Из-за болезни она не могла ходить без посторонней помощи. Когда я был ребенком, я был ногами для своей матери. А сколько раз я поднимал ее с пола. Фактически я вырос в реабилитационный центр, где лечилась мать. Там видел людей с физическими недугами, у кого-то не было рук, у кого-то – ног, у кого-то - обезображено лицо. Не только из-за болезней. Некоторые стали жертвами войны (Арманд Ассанте родился в 1949-м году – Ред.), которая продолжалась даже после окончания военных действий. После второй мирового войны на территории Европы остались не взорвавшиеся мины. А сколько мин осталось после войны в Афганистане… Человеческие страдания существуют везде.

Поэтому очень важно проявлять милосердие и толерантно к людям с ограниченными возможностями. Только любовь приносит уверенность. Даже самые сильные в какой-то момент могут эту уверенность потерять. Я это знаю по актерской профессии, в которой бывают разные периоды – как успеха, так и полного забвения. Далеко не каждый, кто идет в эту профессию, добивается успеха. Даже, если у вас уже были главные роли. Многих забвение разрушает. Многие теряются из-за этого в жизни. Но для самовыражения лучшей профессии нет. Актер – это отношение к жизни. Это голос драматурга, писателя, режиссера, композитора...

В Москве прошел мастер-класс голливудского актёра Арманда АссантеФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Почему русские артисты не могут добиться успеха в Голливуде? – кто-то спросил из зрительного зала.

- Русские давно покорили Голливуд, достаточно назвать Михаила Чехова, который был учителем многих американских звезд. В Голливуде очень сложно добиться успеха не только русским или французам, но и тем, кто родился, как я, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Актер – это сложная профессии для кого-то бы то ни было.

- Что больше всего требуется актеру?

- Не расслаблять силу воли. Любовь к своему телу очень важна, - рассказал Ассанте о личном опыте преодоления сложностей в профессии, в которой он остается востребованным до сих пор. – Однажды для роли я поправился на 25 килограммов. Но потом быстро их сбросил. Я всегда много тренировался. Сам делал трюки. Последние тридцать лет живу на ферме, где у меня коровы, лошади, собаки. Очень хотел стать профессиональным наездником, но получил серьезную травму.

Актеру также необходимо учить иностранный языки, нужны любые навыки, чтобы работать и жить в профессии, тогда вы будете ею наслаждаться. Еще нужно много читать, анализировать авторов, понимать логику героев, то есть тренировать свои мозги, а не только мышцы.

Один из самых активных благотворителей Голливуда приехал ради инклюзивного социокультурного проекта РОСКИНО и СбербанкаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Самой сложной с точки зрения психологии для меня была работа над ролью Наполеона. И Ницше (Арманд играл великого немецкого философа в фильме «Когда Ницше плакал» - Ред.). Они довели меня буквально до депрессии.

Наша справка:

Главными ролями в фильмах «Адская кухня» и «Рядовой Бенджамин», где его партнерами были Сильвестр Сталлоне и Голди Хоун соответственно, Ассанте с тех пор остается одним из самых снимаемых актеров мирового кино. Среди его ярких работ - роли в фильмах таких культовых режиссеров, как Ридли Скотт («1492» и «Гангстер»), Андрей Кончаловский («Одиссея», в которой Ассанте сыграл самого Одиссея), Сидни Люмет («Вопросы и ответы»), Джеймс Тобак («Любовь и деньги»), Дэнни де Вито («Хоффа»), Джон Франкенхаймер («Пророчество»), главные роли в таких зрительских хитах, как «Судья Дредд», «Привычка жениться», «Стриптиз», «Суд присяжных», «Деньги на двоих», «Готти». Ассанте отметился ролями и в нескольких известных и популярных сериалах и мини-сериалах, включая такие проекты, как «Скорая помощь», «Наполеон и Жозефина». Актер продолжает активно сниматься и сегодня - например, играет одну из заметных ролей в популярном сериале HBO «Двойка», а в 2019-2020 годах на экраны выйдут сразу 7 новых фильмов с его участием.