2019-12-06T19:50:23+03:00
Политика

Что под крышкой «ядерного чемоданчика»

Обнародован внутренний вид «кнопки № 1» - устройства, с которого дается команда на запуск ядерных сил страны
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Этому ядерному чемоданчику уже полвека. Фото: нпоимпульс.рф/pages/museumЭтому ядерному чемоданчику уже полвека. Фото: нпоимпульс.рф/pages/museum
Изменить размер текста:

Один из федеральных телеканалов внезапно выдал «секретную сенсацию» - показал ядерный чемоданчик в открытом виде. Тот самый, который всегда носят за президентом и на котором есть кнопка управления стратегическими ядерными ракетами страны. Ее еще называют «кнопка № 1». Журналисты телеканала объявили, что внутренности ядерного чемоданчика показаны впервые.

Нам тоже стало интересно, как выглядит «кнопка № 1» и действительно ли впервые она вышла в свет.

И вот что мы выяснили: ядерный чемоданчик - настоящий, но насчет секретной сенсации телевизионщики сильно погорячились. Ибо еще два года назад подобный переносной «пункт управления стратегическими ядерными силами России» был выставлен на всеобщее обозрение в Ельцин-центре (Екатеринбург). Этот ядерный чемоданчик был закреплен сначала за Михаилом Горбачевым, а затем он передал его вместе с властью в стране Борису Ельцину. Сверхсекретный когда-то экспонат может сегодня увидеть любой посетитель этого заведения в столице Урала.

И, кстати, он сильно отличается от того чемоданчика, который был показан на ТВ (сравните сами на фото). Потому что телевизионщики сняли вовсе один из первых вариантов такого устройства, которому же почти 50 лет. Возможно, он принадлежал еще Леониду Брежневу или даже Никите Хрущеву...

На телекадрах можно заметить, что главная кнопка «пуск» в ядерном чемоданчике вовсе не красного (как это всем представлялось), а белого цвета. А вот красная кпопка - это отмена запуска ракет.

Красная кнопка (1) на ядерном чемоданчике - «отмена». А белая (2) - «пуск». Серая слева (3) - «общий сброс» команд. Фото: Телеканал Звезда

Красная кнопка (1) на ядерном чемоданчике - «отмена». А белая (2) - «пуск». Серая слева (3) - «общий сброс» команд. Фото: Телеканал Звезда

А слева от нее (в самом углу) есть еще одна - «сброс», это отмена всех команд.

Но для чего же в чемоданчике еще с дюжину других кнопок? Можно только догадываться. Возможно, что целая шеренга белых кнопок нужна, для того чтобы привести в действие сухопутные, воздушные и военно-морские ядерные силы (так называемая ядерная триада).

А зеленая кнопка похожа на подтверждение прохождения сигнала от двух других обладателей ядерных чемоданчиков. Да-да, такие устройства существуют в 3 действующих экземплярах одновременно. Первый - у президента, второй - у министра обороны и третий - у начальника Генштаба. И для пуска ядерных ракет нужно, чтобы сработали минимум два ядерных чемоданчик. Это хорошая страховка. Во-первых, от случайного запуска ракет с одного из устройств. А во-вторых, если кто-то из обладателей таких чемоданчиков окажется от него вдалеке (хотя такое бывает крайне редко), а обстановка потребует мгновенной реакции (ответа на ядерную атаку противника), «кнопку № 1» задействуют с двух других устройств.

Ядерный чемоданчик Ельцина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ядерный чемоданчик Ельцина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нем зеленая кнопка (1) - «рекомендация», белая (2) - «сброс», а голубая (3) - «подтверждение». 3 оранжевые кнопки с номерами (4) - связь либо с другими обладателями таких же чемоданчиков, либо с ядерной триадой - ВМФ, ВВС и сухопутными ракетными силами. Еще одна оранжевая кнопка справа (5) - «передача» команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новак рассказал о новом сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
Эксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить закон о языке
Фигуристка Камила Валиева: "Для меня победа в финале Гран-При - неожиданность"
«США не продали»: Турция объяснила покупку российских С-400
В МЧС наградили победителей фестиваля "Созвездие мужества"
Ягудин: "Произвольная программа Валиевой была исполнена на одном дыхании"
«Катастрофа»: Матвиенко возмутило, что даже семена петрушки в России импортные
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки c законом об «умных счётчиках»
Нападение на авиабазу ВМС США: четыре человека погибли, стрелок ликвидирован
Украина показала панораму "лунной базы"
Эксперт: Россия приложила максимум усилий, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям
«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
В Подмосковье отец три года насиловал дочь, а мачеха закрывала на это глаза
После вылета Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку во Внуково
Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что гаджеты не пропадут с рынка
Японский фигурист сильно ударился о лед, пытаясь исполнить четверной аксель
«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»
Эксперт объяснил слова Порошенко о встрече Путина и Зеленского
Песков: Кремль узнал из СМИ об идее Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе
В Кремле рассказали о «серьезном» настрое перед «нормандским саммитом»
Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим
Храм Христа Спасителя и два суда получили угрозы о взрыве
Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего