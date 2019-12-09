2019-12-09T13:11:50+03:00
Политика

Шойгу поручил на 70% обновить ядерное оружие

Министром поставлена задача оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон" корабли Военно-морского флота
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Министерство обороны РФ
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- В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования. В составе дальней авиации обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков. Можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", - заявил об обновлении действующего парка дальней авиации на селекторном совещании Сергей Шойгу.

Министр поставил задачу совершенствовать в этом направлении и Военно-морской флот.

- В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах, - распорядился Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что в 2020 году стратегические ядерные силы и высокоточное оружие воздушно-космической обороны должны быть обновлены на 70 процентов.

Готовность триады решено проверить в ходе ближайших стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре 2020 года.

Шойгу отметил, что основное внимание в новом учебном году будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи. Именно это по мнению министра позволит "адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении".

ИСТОЧНИК KP.RU

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