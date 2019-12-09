Из Дагестана в Москву доставлен один из финансистов террористов в Сирии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета России и Федеральной службы по финансовому мониторингу выявили очередного финансиста строительства террористами так называемого "Всемирного халифата".

- В Дагестане пресечена деятельность гражданина России Ахмеднабиева Сааду, организовавшего на территории ряда субъектов России сбор денежных средств в интересах международных террористических структур. Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила, координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар"(известного как "Абу Умар Саситлинский", объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма), - сообщает ФСБ России.

Представители ведомства отмечают, что Братья Ахмеднабиевы совместно с другими лицами, разделяющими идеи установления так называемого "Всемирного халифата", фактически финансировали подготовку и осуществление в Сирии и других государствах преступлений террористической направленности. При этом финансисты террористов собирали деньги с мусульман под благовидными предлогами: на помощь нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке.

- Средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков, воюющих в Сирии на стороне международных террористических организаций. На указанные цели с 2016 года было собрано более 2 миллионов рублей, - отмечают в следствии.

В результате следственных действий изъяты мобильные устройства связи с инструкциями от террористов, банковские карты и финансовая отчетность по переводам. Сейчас следователи выясняют имена наиболее активных членов исламских фондов.