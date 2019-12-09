2019-12-09T14:24:48+03:00
Общество

Гражданство России получили 80% жителей Донбасса, которые подали документы весной

Они замещают отток трудоспособного населения из Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Президент России предоставил всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства. Фото: Александр Река/ТАССПрезидент России предоставил всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства. Фото: Александр Река/ТАСС
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Россия нуждается не столько в трудовых мигрантах, сколько в квалифицированной рабочей силе. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников говорил глава МВД России Владимир Колокольцев. Им уже сегодня значительно проще и быстрее удается получить российское гражданство.

- Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские ВУЗы теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства снижено с трех лет до одного года, - отметил Колокольцев.

Глава МВД России напомнил, что президент России предоставил всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства.

- Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство, – привел министр свежую статистику.

Кстати, по данным МВД России число принятых по Госпрограмме соотечественников осталось на уровне прошлого года. За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. В большей степени они замещают отток трудоспособного населения из Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80.

Колокольцев отметил, что за последние полгода многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства: расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты, а вид на жительство в России получил бессрочный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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