Гражданство России получили 80% жителей Донбасса, которые подали документы весной

Россия нуждается не столько в трудовых мигрантах, сколько в квалифицированной рабочей силе. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников говорил глава МВД России Владимир Колокольцев. Им уже сегодня значительно проще и быстрее удается получить российское гражданство.

- Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские ВУЗы теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства снижено с трех лет до одного года, - отметил Колокольцев.

Глава МВД России напомнил, что президент России предоставил всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства.

- Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство, – привел министр свежую статистику.

Кстати, по данным МВД России число принятых по Госпрограмме соотечественников осталось на уровне прошлого года. За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. В большей степени они замещают отток трудоспособного населения из Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80.

Колокольцев отметил, что за последние полгода многое сделано в части совершенствования миграционного законодательства: расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты, а вид на жительство в России получил бессрочный характер.