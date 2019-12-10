В павильоне «Нефть» можно стать экспертом по углеводородам

В 1990-е годы были склады и торговые площадки, а теперь представлена масштабная экспозиция. Она настолько продумана и богата экспонатами, что считается одной из лучших интерактивных площадок в мире, рассказывающих о добыче и переработке нефти.

При этом выставка отличается «компактностью»: на 661 квадратном метре полезного пространства создатели экспозиции разместили 70 инсталляций, которые показывают, как нефть использовалась в далеком прошлом, что с ней делают сейчас, и что ее ждет в будущем.

– По сложности нефтяная отрасль ничуть не уступает космической, – отметил начальник департамента общественных связей ЛУКОЙЛа Глеб Овсянников.— Именно это мы и хотели показать посетителям разных возрастов.

Белоснежный павильон полностью воссоздан в первоначальном виде – с некогда утраченными башенками и вазонами. Экстерьер, правда, обманчив и не дает представления о высокотехнологической начинке интерьеров.

На входе в первый зал экспозиции, который называется «Человек и нефть», меня просканировало устройство, которое определило «нефтяную составляющую» в моей куртке, рюкзаке и кроссовках.

Соседняя мультимедийная инсталляция была оккупирована подростками. Неудивительно: центральный экспонат ее - ярко-красный мотоцикл, на котором экскурсанты по очереди «гоняли» с ревом мимо нефтяных платформ и вышек. Кроме развлекательной, стенд имеет и познавательную направленность – показывает, в каких деталях мотоцикла при производстве использовалась нефть.

Следующий экспонат в виде столешницы с сенсорным экраном позволяет «погулять» по виртуальной квартире и также увидеть, в каких предметах есть нефть. Заглянув в «бинокуляр прошлого», я увидел исторические этапы павильона №25.

А вот экспозиция зала «Технология» рассказывает о будущем. «Зайдя» в лифт «Капсула будущего», я прокатился по всем «этажам» вертикально-интегрированной нефтяной компании – от геологоразведки и бурения, до нефтепереработки и получения горючего. Виртуальные объекты настолько реалистичны, что возникает потрясающий эффект присутствия.

Потом я примерил на себя роль бурильщика. На экране отражались не только мои действия, но и движение бурового долота, геологические и геофизические данные, которые нефтяники собирают в процессе бурения.

Экспозицию посещают люди разных возрастов, но преобладают старшеклассники и студенты. Автор фото: ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ

О нефтепереработке «рассказывает» большая белая тумба, на которой установлены 12 колб с разными нефтепродуктами и макетом нефтеперерабатывающего завода. Нажимаешь на кнопку рядом с колбой, и на макете загораются линии, которые показывают, какие установки и в какой последовательности участвуют в производстве этого продукта. На сенсорных экранах, которыми оборудован стенд, можно выбрать любой из этих продуктов и подробнее узнать о его производстве.

На большом интерактивном глобусе показывается, как менялась планета в разные геологические периоды. В зале «История» с помощью игрового симулятора «Опыт будущего» можно почувствовать себя нефтяником. Игра начинается с добычи нефти на арктическом месторождении ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре и заканчивается ее отправкой на экспорт через Варандейский терминал нефтяной компании. Он, кстати, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый северный постоянно действующий нефтеналивной терминал в мире.

В выходные дни павильон посещают люди разных возрастов. И все же старшеклассников и студентов - больше всех. Для них выделена многофункциональная зона для учебных занятий и просмотра научно-образовательного кино о добыче и переработке нефти.

За несколько часов, проведенных в павильоне «Нефть», я не ознакомился и с половиной экспонатов. Так что есть повод придти еще, и, возможно, не раз.