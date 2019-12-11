Суперматч «Связь поколений: Якушев и Кудашов – тренеры, Фетисов, Ларионов Капризов и Потанин – на льду

Предновогоднее чудо

Российский хоккей в последние годы растет и развивается во всех направлениях. Это касается не только сиюминутных результатов, вроде успеха национальной команды, которая завоевала олимпийское золото Пхенчхана-2018 и стабильно берет медали на чемпионатах мира, но и работы на долгосрочную перспективу. Россия почти каждый год входит в тройку лучших команд на молодежных мировых первенствах, а в 2019-м прервали длительную серию без медалей на юниорских чемпионатах мира, завоевав серебро.

Совсем недавно Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке своего генерального партнера компании «Норникель» презентовала национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». С каждым годом все шире разрастается Ночная хоккейная лига, объединяющая более тысячи любительских команд и около 20 тысяч игроков-любителей по всей стране. Хоккей постепенно становится частью национальной идеи.

Хоккеист сборной России Кирилл Капризов во время матча «Связь поколений». Фото: Александр Добоносов

Одно из ярких подтверждений тому – товарищеский хоккейный матч «Связь поколений», который прошел в «Лужки. Клубе» 10 декабря. В нем участвовали команды, составленные из игроков сборной России, легенд отечественного хоккея, его руководителей и партнеров.

Всем нам иногда хочется пофантазировать и представить, как великие хоккеисты прошлого смотрелись бы на площадке вместе с нынешними звездами. Как правило, эти мысли существуют только в наших головах, но, как выяснилось, может стать и реальностью. Декабрь для этого едва ли не лучшее время: все находятся в предновогоднем настроении и хотят верить в чудо.

ФХР вместе Ночной хоккейной лигой при поддержке «Норникеля» сделали всем любителям хоккея великолепный подарок, дав возможность увидеть, как на льду сражаются команды «Красных» и «Белых», в которых собрана россыпь звезд межгалактического уровня: Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Павел Буре, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Касатонов... А вместе с ними Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Александр Барабанов.

Легенда хоккея, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов в атаке. Фото: Александр Добоносов

Официальные лица тоже присутствовали. Центральным нападающим первого звена у «Красных» был президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин» выделялся первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной - Роман Ротенберг. На скамейках – сплошь легенды и заслуженные люди: двукратный олимпийский чемпион, председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев Алексей Кудашов.

Подарок для детей

К слову, на днях национальная команда сыграет на домашнем этапе Евротура – Кубке Первого канала, поэтому хоккеисты собрались заранее и с удовольствием приняли участие в матче «Связь поколений», который включал в себя не только игру. Перед главным событием состоялся мастер-класс для юных хоккеистов под руководством тренера по развитию ФХР Даниэля Бохнера.

В нем приняли участие 60 мальчишек в возрасте от трех до семи лет. Их разделили на две большие группы, но упражнения они выполняли одинаковые. Помимо Бохнера в качестве наставников на льду присутствовали хоккеисты сборной: Андрей Миронов, Дамир Жафяров, Никита Лямкин, Антон Слепышев, Артем Сергеев и Евгений Кетов.

Все они с умилением следили за тем, как детишки старательно пытаются выполнять довольно сложные упражнения на улучшение катания, которые им предлагал тренер. Ребята не оставались в стороне: помогали вставать на ноги упавшим, подсказывали технику выполнения тем, кто не смог уловить суть сразу, смеялись, шутили и сами получали большое удовольствие.

- Таких мастер-классов в моем детстве не было, - улыбаясь рассказывал Евгений Кетов. Очень хорошо, что у нас появилась такая система подготовки юных хоккеистов. У них, и у нашего хоккея очень большое будущее. Я и мечтать не мог о том, чтобы выйти на лед с игроками сборной России и поучаствовать в подобном празднике.

Владимир Потанин, президент компании «Норникель», Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», во время матча «Связь поколений». Фото: Александр Добоносов

- Мне очень понравился этот мастер-класс. Я узнал, что можно кататься, не отрывая ног, кувыркаться на льду «колбаской». Было очень весело! Тренер Даниэль мне очень понравился, он классно катается, - светился от счастья юный хоккеист Арсений. На его шлеме и игровой форме красовались автографы игроков сборной.

После окончания мастер-класса ребятишки еще долго фотографировались и общались со своими кумирами. У многих из них в этот день сбылись мечты.

Шикарные комбинации и красивые голы

На раскатке перед матчем «Связь поколений» двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Алексей Касатонов пребывал в отличном настроении. Он катался с довольной улыбкой и обменивался знаками с патриархами российского хоккея Владимиром Юрзиновым-страшим и Борисом Михайловым, которые стояли за пределами площадки.

Игровой момент матча «Связь поколений». Фото: Александр Добоносов

Трибуны арены «Лужки. Клуб» заполнили дети, принимавшие участие в мастер-классе, и их родители. Их, разумеется, не оставили без развлечения: маскоты сборной России, красочное световое шоу перед началом, рассказывающее о главных победах отечественного хоккея, но главное – сама игра.

Многие скептически относятся к ветеранским матчам, считая, что там не на что смотреть. Основная претензия к ним – низкие скорости, отсутствие силовой борьбы и прочих элементов, которые делают хоккей зрелищными.

Но к матчу «Связь поколений» это едва ли относится. Скорости с первых минут были довольно приличными, борьбы тоже хватало – никто не играл в поддавки. Владимир Потанин уже в первой же смене открыл счет после великолепной комбинации с участием Буре.

И в этом заключалась главная фишка матча – количество красивейших розыгрышей зашкаливало.

- Вы сами видите, что атмосфера просто потрясающая - настоящий праздник! На льду несколько поколений легендарных игроков, и это здорово. Что касается игры, то вы сами видите, рисунок вполне реальный, - делился эмоциями по ходу матча Потанин.

«Красные», в составе которых выступал президент «Норникеля», уверенно вели по ходу первого периода со счетом 4:1, но к концу стартового игрового отрезка «Белые» подтянулись, сократив отставание до минимума.

- У нас сегодня на площадке миксы пятерок. Легенды выходят на лед вместе с игроками сборной. Насколько слаженной получается игра? Я думаю, что мы все рождены «Красной машиной», поэтому понимаем друг друга достаточно хорошо, - комментировал ход встречи Касатонов.

Игра связки Ларионов – Могильный – отдельный восторг. То, как эти мастера обращаются с шайбой, завораживало даже соперников. Из их комбинаций в матче «Связь поколений» можно сделать отдельную нарезку и показывать ее молодым хоккеистам.

- Настраивались, как обычно, на победу, – рассказывал по ходу встречи Ларионов. – Самые опасные у соперника - Владимир Потанин, Паша Буре, Слава Фетисов и Кирилл Капризов. Им очень сложно противостоять - они мастера, находят возможность, чтобы создать что-то очень интересное и сложное, и в то же время изящное.

Профессор, не ошибся. Все те, кого он перечислил, внесли существенный вклад в итоговый результат. «Красные» победили 11:9 благодаря действиям своего первого звена: Буре сделал хет-трик, Потанин набрал 4 очка (2+2) по системе «гол+пас», Фетисов провел на площадке почти 20 минут, начиная атаки великолепными передачами, а Капризов отметился шикарным голом, бросив из очень сложного положения.

У «Белых» помимо Ларионова и Могильного в ударе был Ротенберг. Он провел на площадке почти полчаса, нанес по воротам соперника 18 бросков и набрал 5 очков (2+3).

- Таких результатов можно достичь с помощью ежедневных тренировок. Я опираюсь на пример старшего поколения: великие победы сборной СССР, великой «Красной Машины». Благодаря этому многие дети идут в хоккей, - раскрыл секрет подгтовки первый вице-президент ФХР после игры.

- Основная идея проведения этого матча очевидна: сделать праздник для всех любителей хоккея и напомнить, что у нас есть много славных поколений хоккеистов. Сегодня они все собрались вместе на одной площадке. Наши легенды дают пример молодежи, мотивируют на занятия спортом и напоминают болельщикам, что хоккейные традиции в России непобедимы, - подвел итог дня Потанин. Президент «Норникеля» прав: праздник удался.