2019-12-11T00:34:15+03:00
Общество

"Если жена изменяет, жаловаться надо не друзьям в гараже": переживших измену супругов предлагают отправлять к бесплатным психологам

Курсы по реабилитации требуют включить в полис обязательного медицинского страхования
Роман ГОЛОВАНОВ
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Минздрав просят ввести курсы по реабилитации после измены супруговМинздрав просят ввести курсы по реабилитации после измены супруговФото: Олег РУКАВИЦЫН
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После измены мужчина или женщина предоставлены сами себе. Заступиться за семью решил депутат Заксобрания от Ленинградской области Владимир Петров. Он отправил письмо в Минздрав России. Текст обращения есть в распоряжении «КП». Он требует, чтобы в полис обязательного медицинского страхования включили посещение психолога. Ну, если человек столкнулся с супружеской изменой — смог получить помощь у специалиста.

- Вот мужик вкалывает сутками на работе. Приходит со смены поздним вечером. Хочет прокормить семью, оплатить обучение детей. А потом выясняется, что его «любимая» гуляла с соседом. Что он сделает? Начнет пить. Заливать алкоголем свою проблему. Или еще хуже — что-то сделает с собой. Вот не выдержал он предательства. Поэтому мужика нужно спасать, - сказал «КП» Петров. - И делать это должны не друзья в гараже. А нормальные специалисты.

Депутат напомнил, что у нас в бюджете заложены деньги на многие проекты, но важнее всего — человеческая жизнь.

- Во-первых, может получится сохранить семью. Ну, оступился кто-то один раз. Всякое бывает. Второе, нужно сохранить человеку жизнь. Чтобы он не лез в петлю. Третье, прием нормального психолога не так дорого и стоит. Много денег из казны нам не потребуется. И когда человек с психологом проработает свою беду, ему хоть жить захочется. У нас все говорят о домашнем насилии. Они не понимают, что куда.

Идею депутата поддержал и известный психолог Павел Жавнеров.

- Тут одни плюсы. Можно сохранить анонимность. Чтобы все вокруг не знали про твои семейные разборки. И если все это проработать, муж дома не заколотит свою жену за измену. Он все проработает с психологом. Главное, чтобы нанимали не проходимцев и первокурсников, а опытных спецов, - поделился с «КП» Жавнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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