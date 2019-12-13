Российская аномалия

Для непосвященных выкладки экономистов звучат несколько шокирующе: букмекерство - самая быстрорастущая отрасль в России. Об этом на прошедшей в Москве пресс-конференции рассказал президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский. По его словам, компании и букмекерам в целом есть чем гордиться. Вот о чем он рассказал журналистам:

* компания стала одной из самых высокотехнологичных в стране;

* названа компанией №1 в национальном рейтинге букмекеров РБК, плюс премия телекомпании «Матч ТВ» «За поддержку российского спорта» и «За участие в развитии национального спорта» от журнала «Большой спорт»;

* профессиональное жюри присудила приз «Абсолютно лучший букмекер»;

* с 36 млрд рублей выручки заняла 7 место в списке самых быстрорастущих российских компаний;

* также в активе самые большие отчисления в бюджет государства на развитие спорта, самая значительные вложения в благотворительность…

Как же удалось это фирме, не добывающей углеводороды, не гонящей кругляк на экспорт, не выбивающей госсубсидии у правительства добиться впечатляющих экономических показетелей? Средств много: работа профессионального менежмента, повышающийся интерес населения к спорту и меняющиеся на профессиональном уровне правила игры как для букмекеров, так и для их аудитории.

Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший игрок СССР 1972 года и постоянный автор журнала «Главная Ставка» Евгений Ловчев.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Лига цифр

Доходы компании (в миллионах рублей)

2017 - 11 871

2018 - 36 116

2019 - 57 000 (прогнозируемая цифра)

Общий объём целевых отчислений по отрасли

2018 - 811 млн рублей

2019 - 1.2 млрд рублей

В 2018-2019 годах «Лига ставок» спонсировала проекты на общую 2,2 млрд рублей.

Основные партнеры: Российская премьер-лига, Федерация хоккея России. В этом году подписаны договоры с Федерацией регби России и Союзом Смешанных боевых единоборств (ММА) России.

Топ-3 - на что ставят россияне

Факторов много. Главные: интерес в стране к виду спорта и количество соревнований. Например, футбольных матчей у нас много, а бой ММА (смешанные единоборства) - всего один. Но и этого одного хватило, чтобы вид состязаний занял седьмое место в рейтинге при рекордной средней ставке 1801 рубль.

В футболе доля оборота 46,7% при средней ставке 921 рубль. В хоккее - 12,87% и 962 рубля. Теннис - 37,41% при ставке 1197 рублей.

Футбол у нас любят, а после прошедшего в 2018-м году в России Чемпионата мира - особенно. За год количество ставок на матчи Российской профессиональной лиги (РПЛ) выросло на 65,13 %. Количество ставок увеличилось почти на 61 % и средняя ставка поднялась более чем на 7%. А ведь в начале прошлого года на игры РПЛ и Английской премьер-лиги ставили примерно одинаково.

А рекордное количество ставок в этом году было на матч Чемпионата мира по хоккею Россия - США - 112 733.

Болельщики уходят онлайн

Выступавший на пресс-конференции вице-президент компании Дмитрий Павловский наглядно показал как стремительно меняется мир. В то время, как на улицах появляются беспилотные автомобили, а дроны доставляют заказы в автоматическом режиме, в букмекерском сегменте происходит своя научно-техническая революция. Если в прошлом году 60 процентов ставок оформлялись «вживую», то в этом 79 процентов - через Интернет. Причем, 65% ставок «онлайн» делается не с компьютера, а с телефона. Представьте до чего дошел прогресс: у «ЛС» 500 клубов в 120 городах России, и эти полтысячи точек принимают всего 21% ставок.

Дмитрий ПавловскийФото: Сергей ЧЕРНЫХ

Закон суров, но не для всех

Одна из главных причин бурного роста показателей - постоянно меняющаяся законодательная база. И, как бы мы не ругали инициативы правительства и депутатов, к букмекерам закон очень лоялен. Потому что сегодня букмекеры и государственные лотереи - главные меценаты отечественного спорта, начиная от поддержки талантливых детей, попавших в трудную жизненную ситуацию до помощи выбывшим из игры ветеранам.

Главный «бонус» года - упрощение регистрации участника. Раньше болельщик должен был заполнить анкету на сайте, а потом с паспортом пойти в ближайшую букмекерскую контору, чтобы там его данные проверили «вживую». Что делать, если в каком-нибудь Шадринске Курганской области нет клуба «ЛС»? Ничего. С 14 июля действует закон о том, что идентифицировать играющего могут третьи лица - банки, салоны связи, отделения ФМС... - лишь бы был договор с букмекерами. Ставки делать можно уже через час после начала оформления. Результат: менее, чем за пять месяцев аудитория увеличилась почти вдвое.

Первый вице-президент, учредитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская привела и другие примеры. Но главное - до 1 января 2021 года произойдет полная замена норм, устанавливающих требования к организаторам пари. Но промежуточные итоги отчетливо просматриваются и сегодня: если в 2017 году доля нелегального сектора составляла 70 процентов рынка, то в 2020-м он скукожится до 20-и. Гарант тому - Роскомнадзор, ежегодно блокирующих тысячи «серых» сайтов.

Ольга ЖуравскаяФото: Сергей ЧЕРНЫХ

«Да хоть со сборной Марса!..»

Букмекерство у нас - это не кости кидать или за ручку игрового автомата дёргать, а смесь спортивного азарта со здравым расчетом. Но есть в национальном характере черта, не поддающаяся логике. Президент компании Юрий Красовский назвал её «российской аномалией ставок» - с каким бы серьезным соперником не встречались отечественные спортсмены, как бы мизерны ни были их шансы, по словам господина Красовского, «хоть со сборной Марса», - отечественный болельщик всё равно будет ставить на «своих». Например, матч Россия - Испания Чемпионата мира 2018 года. Кто в здравом уме сделал бы ставку на нашу непредсказуемую сборную? И профессиональные букмекеры не делали. Но одно дело - расчет, а другое - душа… Наша сборная тогда выиграла, а букмекеры потеряли кучу денег, о чем господин Красовский не жалеет.

Юрий Красовский. Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

При этом…

Как бы не увеличилась букмекерская аудитория, насколько не росли ставки, «ЛС» в очередной раз официально напоминает: спортивные пари - не способ заработать, а хорошая возможность скрасить досуг и усилить впечатления от просмотра соревнований. Удачи!

КСТАТИ

Согласно социологическому опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин интересуется спортом, а каждый десятый хотя бы раз в жизни делал спортивные ставки.