ОтОРВИсь от вирусов: 7 простых советов, которые помогут не разболеться в сезон простуд

Как действовать: в транспорте, магазинах, офисах

Основной путь проникновения вирусов в организм – слизистые носа, глаз, рта. И, увы, именно их практически невозможно полностью «спрятать» от воздействия внешней среды.

1. Маски.

Можно использовать одноразовые маски для лица в общественном транспорте и других местах скопления людей. Снимать маску следует сразу же после выхода из транспорта на свежий воздух. На улице они совершенно бесполезны. Помните, что использованную маску необходимо выбросить, даже если срок ее службы составил не более 20 минут.

Маски - действенное средство по профилактике гриппа, но помните о правилах их эффективного применения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Моем руки после поручней и тележек.

Еще один путь передачи вирусов – контактный. В условиях больших городов этот способ занимает стабильное второе место и стремится вырваться на первое. Ведь контактируют с вирусами все, чего мы касаемся: ручки дверей на работе, поручни в общественном транспорте, деньги, корзины и тележки в супермаркетах – именно здесь «оседают» вирусы в период эпидемии.

Будьте бдительны: после прикосновения к источнику инфекции достаточно почесать нос, потереть глаза, съесть что-нибудь немытыми руками, чтобы она попала на слизистые оболочки дыхательных путей и начала развиваться.

Поэтому так важно мыть руки после прихода с улицы. А если нет возможности вымыть — обязательно протирать дезинфицирующими салфетками или лосьонами.

3. Протирайте клавиатуру и мышку.

Чаще всего на работе мы дышим и чихаем на экран компьютера или ноутбука. Не забудьте потом заботливо протереть то, на что начихали. Включая все, что трогаете (мышку и клавиатуру).

ВАЖНО!

* Длительность жизни вируса гриппа на руках человека - не более пятнадцати минут.

* в воздухе помещений он активен от двух до девяти часов,

* на тканях и бумаге вирус гриппа - максимум на двенадцать часов,

* на стеклянных поверхностях — до восьми дней,

* На на металлических и пластиковых предметах – до двух суток.

4. Дышим эфирными маслами.

Даже несколько капель натурального эвкалиптового масла при испарении обладают противовоспалительным, антисептическим и иммуностимулирующими свойствами. Еще к эфирным маслам с противовирусным эффектом относят масла мяты, можжевельника, шалфея, чайного дерева, эвкалипта.

Можно использовать капли или спреи с эфирными маслами (например, брызнуть или капнуть перед выходом на шарф или платок и вдыхать время от времени). С профилактической функцией хорошо справляются и карандаши-ингаляторы.

Прививка против гриппа поможет снизить ваши шансы подхватить эту болезнь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как быть дома

5. Промываем нос.

Если пришлось долго быть в общественных местах, то дома промойте нос солевым раствором – это обеспечит дезинфекцию слизистой носоглотки и снизит риск развития воспалительного процесса.

Можно купить уже готовые наборы для промывания, а можно использовать спринцовку и домашний раствор. Приготовить его просто: для профилактики используется раствор слабой концентрации – в 200 мл горячей воды добавляют по 1 ч. л. пищевой соды и поваренной соли. Раствором можно пользоваться, когда он остывает до комнатной температуры

6. Не забываем про пульты, планшеты и мобильники.

Все, чего мы касаемся руками на улице (ручки у сумок, мобильники, планшеты) нужно обрабатывать в сезон вирусов как можно чаще. Лучше если это будут салфетки или антисептические лосьоны (с содержанием спирта не менее 60%).

Не забывайте протирать также выключатели, дверные ручки, пульты от телевизора, клавиатуру и мышку домашних компьютеров и другие часто используемые предметы в доме.

7. Купите увлажнитель воздуха.

Не стоит забывать и об увлажнении воздуха в помещении — это поможет держать слизистые (наш барьер от вирусов) в тонусе. Обезопасить от микробов и вирусов помещение помогут специальные фотокаталитические очистители. Специально разработанные приборы разрушают микроскопические организмы и эффективно борются с вирусами и бактериями.

КСТАТИ

Простое, но важное: хорошо спим, много пьем и едим зеленые и оранжевые овощи и фрукты

В сезон распространения вирусов наш организм проходит серьезную проверку на стойкость. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, нестабильный сон – все это повышает риск заболевания.

* Поэтому спите максимально долго и правильно (не меньше 8 часов и ложитесь в одно и то же время).

* Больше гуляйте (например, от метро до дома по вечерам).

* Добавьте в рацион больше овощей и фруктов: темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

* Не забывайте про индивидуально подобранный питьевой режим, который позволит восполнить дефицит жидкости в организме и увлажнить слизистые. Как известно, вирусы легче проникают в клетки эпителия верхних дыхательных путей, когда они недостаточно увлажнены и на них появляются микротрещины.