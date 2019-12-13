Премьера мюзикла «Вокруг света за Новый год»: Молодая жена Диброва, Нино Нинидзе и Егор Дружинин показали подросших наследников

В «Москвариуме» прошел специальный показ мюзикла с участием морских животных и цирковых артистов «Вокруг света за Новый год».

Впервые на одной площадке встретились морские животные, воздушные гимнасты, акробаты, танцоры, певцы, музыканты, прыгуны в воду, синхронистки и фигуристы. Главные звезды водной сцены — морские млекопитающие: дельфины, морские львы, морж и красавицы-косатки.

Премьера мюзикла «Вокруг света за Новый год»Фото: предоставлено пресс-службой

Одно из главных событий новогодней Москвы вместе с семьями посетили артисты и звезды российского шоу-бизнеса: Алексей Чадов, Ольга Кузьмина, Кирилл Плетнев, Нино Нинидзе, Юлия Михалкова, Роман Юнусов, Анна Старшенбаум, Валерия Федорович, Егор Дружинин, Полина Диброва, Надежда Ангарская, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Александр Коптель, дизайнер Мила Марсель и многие другие.

Актриса Нино Нинидзе и режиссер Кирилл Плетнев с детьмиФото: предоставлено пресс-службой

Вечером, специально для звездных гостей была оборудована контактная зона с аквариумом, где дети вместе со взрослыми смогли прикоснуться к морским звездам, узнать какой на ощупь морской огурец, полюбоваться на загадочных офиур, и внимательно рассмотреть убежище рака-отшельника. А также задать вопросы ихтиологам одного из самых больших океанариумов Европы и узнать много нового из жизни обитателей глубин. На основной экспозиции океанариума гостей поджидал еще один сюрприз от водолазов «Москвариума». В главный морской аквариум с акулами погрузился Дед Мороз с 2-х метровой открыткой. Развлекала детей звезд роскошная Урсула со своей командой. Она показывала увлекательные химические шоу и рассказывала малышам сказки о Русалочках.

Кирилл Плетнев с сыновьямиФото: предоставлено пресс-службой

Режиссер и актер Кирилл Плетнев приехал в «Москвариум» вместе со старшими сыновьями Георгием, Федором, а также младшим Александром, которому в этот день исполнилось 4 года. Саша вместе с папой, братьями, мамой Нино Нинидзе первым делом отправился смотреть акул на основную экспозицию Аквариума. «Я их нисколечко не боюсь», — уверенно заявил именинник.

Полина Диброва с сыновьями

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Мюзикл «Вокруг света за Новый год» впервые был показан в «Москвариуме» в декабре 2018 года.

По сюжету мюзикла злой старик — Старый год — решил украсть новогодние традиции по всему миру, чтобы остановить вращение планеты и остаться главным навсегда. Героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить похищение традиций на нескольких континентах. Помогать им в этом будут морские животные. Серфинг Санта-Клауса в Австралии поддержит семья дельфинов, веселую пресс-конференцию в Англии дадут морские львы, новогоднюю дискотеку устроит морж, а на красавиц-косаток будет возложена главная миссия — восстановить вращение планеты и спасти праздник.

Главная декорация мюзикла — гигантский дирижабль весом более 500 кг. Удивительное воздушное судно перемещается по всему залу, перенося героев в разные страны мира. Маршрут новогоднего путешествия включает несколько остановок: Москва, Северный полюс, Италия, Австралия, Китай, Англия, Мексика, Северный Ледовитый океан и вновь Москва. Красивейшие видеоинсталляции и трехмерные проекции на гигантской рельефной декорации площадью 770 квадратных метров создадут полноценную иллюзию присутствия зрителей в центре событий. Представление сопровождают 5D-эффекты: воздушные пузыри, ароматы океана, снег и туман. Отдельного внимания заслуживают костюмы. Художники-дизайнеры создали уникальные образы и оживили сказочный мир, где живут герои мюзикла: веселые Йети, забавные кенгуру, морские красавицы, загадочные эльфы, участники мексиканского карнавала и другие яркие персонажи.

В период с 14 декабря по 19 января в «Москвариуме» пройдет более 70 показов мюзикла «Вокруг света за Новый год»Фото: предоставлено пресс-службой

В период с 14 декабря по 19 января в «Москвариуме» пройдет более 70 показов мюзикла «Вокруг света за Новый год». Дополнить впечатления о «Москвариуме» зрители смогут на экспозиции Аквариума, где живут более 12 000 водных обитателей: акулы, нерпы, скаты, кайманы, черепахи, осьминог и сотни видов рыб. Во время новогодних каникул в морском и пресноводном тоннелях будут проходить подводные шоу Деда Мороза и Русалки.