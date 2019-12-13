2019-12-13T22:15:38+03:00
Политика

Бастрыкин посетил белорусского коллегу, где встретился с армянским

Руководители следственных комитетов обсудили вопросы подготовки кадров, после чего посетили Беловежскую пущу и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александр Бастрыкин поручил проверить Следком КЧРАлександр Бастрыкин поручил проверить Следком КЧРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По приглашению председателя Следственного комитета Республики Беларусь Ивана Носкевича председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в заседании круглого стола, посвященного актуальным вопросам подготовки кадров для органов предварительного следствия и профилактики преступлений, который прошел городе-герое Бресте.

Участники встречи обсудили развитие двусторонних контактов между следственными ведомствами.

В рамках мероприятия Бастрыкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым и председателем Следственного комитета Республики Армения Гайком Григоряном.

- Такие трехсторонние встречи председателей следственных комитетов в формате Россия-Армения-Беларусь стали конструктивной международной площадкой для налаживания полноформатных контактов между правоохранительными органами стран СНГ. По итогам заседания была выражена общая заинтересованность в необходимости повышения эффективности деятельности органов предварительного расследования, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петрова.

В ходе визита в Беларусь руководители следственных комитетов посетили Беловежскую пущу и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где они возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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