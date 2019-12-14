Паулина Андреева похвасталась сексуальным декольте

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали самой красивой парой светского бала Black & White Gala журнала Harper's Bazaar. На вечер в столичном отеле «Метрополь» нужно было прийти в нарядах в черно-белых тонах, и гости неукоснительно соблюли дресс-код. Паулина появилась на вечеринке в роскошном платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Единственным украшением наряда стал белый воздушный шарф, приколотый к талии бриллиантовой брошью.

В Инстаграме появилась фотография 31-летней актрисы, сделанная во время бала. Они с Федором присели отдохнуть на диван, и в этот момент пару сняли фотографы. Судя по всему, 52-летний Бондарчук остался в полном восторге от наряда жены. На снимке режиссер нежно целует обнаженное плечо жены. Паулина же кокетливо изогнулась, демонстрируя на камеру сексуальный вырез платья.

paulina_andreeva_official_fan Harper's Bazaar - Black & White Gala#паулинаандреева #федорбондарчук #harpersbazaar

К слову, сама актриса никогда не делится снимками с мужем в соцсетях: в Инстаграме она обычно публикует только кадры из своих фильмов и официальные фотографии с красных дорожек, где она позирует в одиночку. Но глубокое декольте актрисы не оставило равнодушным участников вечеринки, поэтому многие гости вечера поделились снимками Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Инстаграме.

Став мужем и женой, Федор и Паулина продолжают вести закрытый образ жизни – они редко появляются на публике вдвоем и ничего не рассказывают о своей личной жизни. Это принципиальная позиция Паулины, которая считает, что счастье любит тишину. Даже свое бракосочетание пара устроила тайно.

eugenia_lenz About last night New Year Eve @harpersbazaar_ru Ball 2019, stunning @_paulina_andreeva_ & @fbondarchuk Fedor Bondarchuk photo @germanlarkin

Напомним, свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась 19 сентября этого года в Юсуповском дворце: жених и невеста решили пожениться на родине Паулины в Санкт-Петербурге. Церемония проходила в обстановке строжайшей секретности. О точном времени и месте проведения росписи новобрачных знал только их ближайший круг. Тем не менее, журналисты узнали о счастливом событии из своих источников и целый день дежурили возле дворца в надежде сфотографировать новобрачных.

Аренда одного только зала в Юсуповском дворце стоила Бондарчуку 300 тысяч рублей в час. На банкет молодожены пригласили 200 человек. Невеста блистала в шикарном свадебном платье с огромным шлейфом, расшитым вручную камнями от Maison Bohemique. Стоимость подвенечных нарядов этого бренда стартует от 300 тысяч рублей.