2019-12-16T13:43:27+03:00
Экономика

«Открытие» признан самым выгодным банком для предпринимателей

Рейтинг финансовых организаций составили аналитики из Markswebb Rank & Report
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Специалисты аналитического агентства Markswebb Rank & Report провели аудит ценовой политики российских банков в отношении представителей малого бизнеса. Самым выгодным для предпринимателей этой категории был признан банк «Открытие». Лидирующую позицию он смог занять благодаря своему предложению для фрилансеров «Первый шаг» к пакету «Свой бизнес».

По расчетам Markswebb, обслуживание пакета «Свой бизнес» будет стоить предпринимателям не более 125 996 рублей при условии предоставления всех необходимых услуг. В частности, за эти деньги клиенты получают РКО, интернет банк, корпоративную карту, переводы юридических и физических лиц, внесение и снятие наличных, два вида эквайринга. Аналитики признали это предложение лучшим из изученных 19 бизнес-пакетов российских банков.

Большую часть расходов у кредитных организаций составляет торговый и интернет- эквайринг, поэтому самым выгодным банком признается тот, который предлагает лучшие на рынке условия по торговому эквайрингу. В банке «Открытие» эта ставка составляет 1,4% с бесплатной арендой оборудования, а ставка интернет-эквайрингу соответствует среднерыночному показателю — 2,5%.

Кроме того банк «Открытие» предоставляет своим клиентам еще несколько выгодных условий. Например, кредитная организация не взимает плату за интернет-банк и переводы со счета ИП на свой счет физлица. Также банк не взимает плату за годовое обслуживание пакета «Первый шаг». Клиент получает возможность на платить за первый год обслуживания благодаря использованию бесплатной цифровой карты вместо обычной. Цифровая карта заводится в момент заключения договора.

Кроме того аналитики Markswebb выделяют виртуальную корпоративную карту банка.

«Виртуальная карта бесплатна в обслуживании, а ее остальные параметры аналогичны обычной корпоративной карте. Ранее цифровые карты были запущены в Альфа-Банке и Сбербанке. Технологический тренд в запуске цифровых карт позволяет банку становиться более конкурентным за счет снижения цены обслуживания таких карт», - говорится в исследовании Markswebb Rank & Report.

Всего в исследовании были проанализированы предложения 19 банков. В ходе анализа специалистами сравнивались абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Узнать больше об исследовании можно по ссылке.

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