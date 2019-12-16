2019-12-16T18:54:56+03:00
Дом. Семья

Как за каменной стеной: Мастиф несколько лет провожает маленькую хозяйку в школу

Мама девочки уверяет, что домашний питомец исполняет свои обязанности весь учебный год [видео]
Елена АКИМОВА
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Мастиф ежедневно провожает свою маленькую хозяйку в школу. ФОТО: кадр с видеоМастиф ежедневно провожает свою маленькую хозяйку в школу. ФОТО: кадр с видео
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Этой маленькой школьнице не грозит никакая опасность, за ней вот уже несколько лет присматривает четвероногий друг. Огромный мастиф весь учебный год провожает девочку к школьному автобусу и встречает со школы.

Мама школьницы рассказывает, что подобные прогулки уже стали доброй традицией. Английский мастиф сопровождает свою маленькую хозяйку и ее подружку, убеждается, что девочка зашла в автобус и только после этого возвращается домой.

Трогательный ролик покорил сотни пользователей по всему миру. Фолловеры отмечают, что поступок мастифа не оставит равнодушным абсолютно никого, пишет "Ридус".

- Мастифы — это особая порода. Нежные великаны, - пишут в комментариях.

Многие уверены, что с такой нянькой ничего не страшно.

- Пес выглядит гигантом на фоне детей. Сначала я подумала, что это лошадь!, - смеются другие.

Особенно пользователей удивил тот факт, что пес не уходит домой до тех пор, пока автобус не тронется с места.

- Оуу, он подождал, пока закроются двери, прежде чем рвануть домой, - удивляются третьи.

Мастиф провожает девочку в школу.Мастиф провожает девочку в школу

ИСТОЧНИК KP.RU

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