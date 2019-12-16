Террористы готовили в столице «второй Беслан»

13 декабря ФСБ заявило о поимке ячейки террористов ИГ («Исламского государства» - запрещенной в РФ террористической организации). К подобным задержаниям в России уже привыкли (работают спецслужбы - и слава богу, молодцы), а потому новость не вызвала ажиотажа. Однако при аресте подозреваемых в суде выяснилось, что бандиты собирались совершить в столице теракты в День Конституции - 12 декабря.

Террористы собирались захватить здание 113-й столичной школы на улице Островитянова, а потом и ближайшее отделение полиции. Причем интересовало бандитов не столько само отделение полиции, сколько его оружейная комната. Проникнуть туда они собирались, угрожая расправой над детьми в школе.

По другой версии, террорист-смертник собирался взорвать бомбу в отделе полиции, дав возможность другим взять заложников в школе.

Место для теракта было выбрано не случайно: буквально в 500 метрах от школы Университет МВД имени Кикотя и Центр акушерства и гинекологии имени Кулакова. Их эвакуация могла привести к панике и дать террористам лишнее время.

БАНДА ПЯТЕРЫХ

Задержали террористов еще утром 11 декабря, когда они собрались на сходку в торговом центре «Европейский». Один из членов банды подрабатывал там в кафе охранником. Распределяли роли за кальяном, а через секунду оказались лицом в кофейной гуще на полу.

- Задержаны пятеро членов террористической ячейки, в которую входили два гражданина России и три уроженца Средней Азии. У подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями эмиссаров ИГ. Обнаружен схрон: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и взрывное устройство, - заявили в ФСБ.

ОДНОГО НЕ ДОВЕЗЛИ

Но суд арестовал по этому делу лишь четверых: жителя Дагестана Идриса Алибекова и мигрантов из Таджикистана - Мехроджа Азизова, Улугбека Мамурова, Фируза Баходурова. Пятый до суда не доехал. Он из Дагестана. Одни адвокаты говорят, что он сбежал, другие - что пошел на сделку со следствием.

«Арестованные после захвата школы собирались требовать от Президента России прекращения боевых действий в Сирии», - говорится в обвинительном заключении.

Собственно, мог повториться теракт, который устроили в 2004 году в Беслане. Тогда бандиты захватили школу и требовали вывести войска из Чечни.

По версии следствия, члены банды были завербованы в октябре. Их собрали на съемной квартире на Ленинском проспекте, где двое дагестанцев показали мигрантам-таджикам выступление главы ИГ - аль-Багдади, а потом предложили поклясться в верности ему на видеокамеру.

Адвокаты не исключают, что их подзащитные общались по видеосвязи с актерами, игравшими террористов.

- Ролики с клятвами они обещали отправить в ИГ, - рассказал «КП» адвокат Азизова Михаил Штабровский. - Мой подзащитный - нелегал из Таджикистана, работал на стройке, пошел на это потому, что ему были нужны деньги. И давал клятву он только потому, что знал: аль-Багдади убит. Азизов не собирался в смертники.

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ?

Куда делся пятый задержанный? Адвокаты считают, что у ФСБ был свой человек среди вербовщиков. Возможно, и так. И тогда это профилактическая работа на внедрение и опережение.

А о том, что задержанные - не просто «обманутые честные мигранты», говорит хотя бы тот факт, что двое из них - Мамуров и Алибеков - решили не сотрудничать со следствием. На суде они вели себя вызывающе и отказались отвечать на вопросы судьи.

КСТАТИ

В начале декабря директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за 2019 год в России удалось предотвратить 50 терактов.

- За год в стране было совершено только три преступления такого рода. В ходе контртеррористических операций за год были ликвидированы 32 боевика, задержан 241 боевик и 606 пособников террористов, - привел цифры Бортников.